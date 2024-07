Süß, aber oho: Nilgänse und ihre Tretminen am Badesee

Invasive Arten sind perfide Eindringlinge, denen nicht über den Weg zu trauen ist. Indisches Springkraut, zum Beispiel. Schöne rosa Blüten, duftet angenehm nach Kokos, vermehrt sich nur wie blöd und verdrängt hiesige Gewächse. Auch der Waschbär: Süüüüüüß, mag man meinen, so knuffig, dieses katzenhafte Näschen, die großen Ohren, kann auch noch gut klettern … aber weit gefehlt! Der kleine Bär aus Nordamerika räubert Mülltonnen und nistet sich auf Dachböden ein.

Und jetzt auch noch die ägyptischen Nilgänse. Seit einigen Jahren schon machen sie Probleme, diese eleganten Tiere mit den langen roten Beinen. Sie piesacken uns Deutsche, wo sie nur können. Fressen sich zum Beispiel auf Äckern satt und vermiesen Landwirten die Ernte. Immer schneller verbreiten sich die Nilgänse laut Naturschutzbund.

Nilgänse und ihr Kot machen Schwimmbadbetreibern viel Arbeit

Besonders gerne weilt die Entenart aus Afrika an sonnigen Seeufern und in Freibädern – genau wie der Mensch halt, man kann es den Tieren nicht übel nehmen. Aber der Mensch geht auf die Toilette, wenn er muss, und die Nilgänse eben nicht. Hier liegt das Problem. Die grün-weißen Kothaufen verärgern immer mehr Badegäste - und wo es besonders schlimm ist, müssen die Tretminen von Schwimmbadbetreibern und -betreiberinnen eimerweise eingesammelt werden.

Zumindest die Wasserqualität leide in Deutschland nicht unter dem vielen Kot, sagen Experten. Ganz anders bei den Olympischen Spielen in Paris. Die Seine ist schmutzig, soweit nichts Neues, aber jetzt auch so schmutzig, dass der Triathlon der Männer tatsächlich verschoben werden musste. Den Sportlerinnen und Sportlern war es offenbar (noch) nicht zuzumuten, in der französischen Hauptstadtkloake zu schwimmen. Schuld sind die Pariser Abwässer. Die Nilgänse haben damit nichts zu tun.