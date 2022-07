Gasturbinen für Nord Stream 1: Kanada liefert – doch nun ist eine Debatte entbrannt

Raimund,



es gib schon einige Quellen. Hier was Aktuelleres. Ist halt derzeit bei dem Geschrei wegen drohendem Gasmangel nicht so populär...



"Friday, 15 July 2022

Reversed gas flows through Yamal to Poland at low levels



The Kremlin’s attack on Ukraine and ongoing fighting in eastern Ukraine has unravelled not only gas markets in Europe, but also impacts on global LNG markets. Russian gas flows through the Yamal-Europe pipeline – normally headed from Russia via Ukraine to Poland and onwards to eastern Germany – are on low levels and have been reversed since the beginning of the year, TSO figures show."



Quelle: https://gastopowerjournal.com/markets/item/12862-reversed-flows-through-yamal-at-low-levels





"Gas aus Deutschland wird in die Ukraine verkauft

Trotz eines rekordniedrigen Füllstands der deutschen Gasspeicher wird der Energieträger von deutschen Firmen derzeit in die Ukraine verkauft.

Frankfurt, 28.12.2021"



Quelle: https://www.boersen-zeitung.de/kapitalmaerkte/gas-aus-deutschland-wird-in-die-ukraine-verkauft-99f22b70-67e6-11ec-b124-75e585f93ac9



Freilich wird das aktuell nicht so gerne kommuniziert. Auch nicht, dass eine Pipeline nur in eine Richtung betrieben werden kann. Seit geraumer Zeit läuft Jamal im Reverse Mode Richtung Polen und Ukraine. Daher ist es aber unlauter zu behaupten, die Russen liefern absichtlich nicht über Jamal um der EU und Deutschland zu schaden. Es geht gar nicht, weil man ja seit geraumer Zeit im Reverse Mode Gas aus der BRD in die Ukraine schickt...



Hier dann zu der über die Ukraine laufenden anderen Pipeline. Die Ukraine hat selbst die Durchleitung von russischem Gas in Richtung BRD schon vor längerer Zeit gedrosselt, obwohl Gazprom wohl mehrfach eine Erhöhung der Durchleitungsmenge beantragt hat.



"Nach Angriffen auf die Region Luhansk stoppt die Ukraine die Durchleitung von russischem Gas. Betroffen ist ein Drittel der nach Europa lieferbaren Höchstmenge."



Quelle: https://www.msn.com/de-de/nachrichten/politik/ukraine-stellt-gas-transit-nach-europa-teilweise-ein/ar-AAX8z7V



Slava Ukraini...

Melden Permalink