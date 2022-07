Mit Tunesiens Demokratie stirbt auch der Arabischen Frühling

Das Verfassungsreferendum in Tunesien schafft Autokratie in dem Land, das als letzte Hoffnung für die demokratische Bewegung galt.

Das Ergebnis passt zu einer Autokratie: In Tunesien haben nach Angaben von Demoskopen mehr als 90 Prozent der Teilnehmer bei einer Volksabstimmung für die von Präsident Kais Saied gewünschte neue Verfassung gestimmt. Die Beteiligung lag unter 30 Prozent der neun Millionen Wähler, doch das kümmert Saied nicht, denn er genießt nun diktatorische Vollmachten. Seine „neue Republik“ begräbt die Demokratie und damit die Hoffnungen des Arabischen Frühlings, der einst in dem Land in Nordafrika begann.

Vor elf Jahren verjagten die Tunesier den Diktator Zine El Abidine Ben Ali und bauten eine Republik auf, wie sie die arabische Welt noch nicht gesehen hatte: freie Wahlen, freie Meinungsäußerung, eine florierende Zivilgesellschaft. Die internationale Gemeinschaft würdigte diesen Erfolg 2015 mit dem Friedensnobelpreis für das sogenannte Nationale Dialog-Quartett aus Gewerkschaften, Arbeitgebern, Menschenrechtlern und Anwälten. Der siegreiche Aufstand in Tunesien setzte in der Region die Kettenreaktion von Protesten in Gang, die als Arabischer Frühling bekannt wurde.

Nur in Tunesien gelang nach der Rebellion ein Übergang zur Demokratie

Doch nur in Tunesien gelang der Übergang zur Demokratie. Das benachbarte Libyen beendete zwar die Diktatur von Muammar al-Gaddafi, versank dann aber in einem Bürgerkrieg. In Ägypten stürzte das Volk den langjährigen Autokraten Hosni Mubarak, doch wenig später putschte sich General Abdel Fattah el-Sisi an die Macht; er hält sie bis heute fest. In Syrien konnte sich Staatschef Baschar al-Assad mithilfe Russlands vor der Niederlage im Bürgerkrieg retten. Im Jemen tobt seit sieben Jahren ein Stellvertreterkrieg, bei dem Saudi-Arabien und der Iran ihre Rivalität austragen. Die Herrscher der reichen Golf-Monarchien schlugen einen Aufstand in Bahrain nieder und sitzen heute feste im Sattel.

In dieser Zeit hätte die tunesische Politik zeigen können, wozu eine Demokratie fähig ist. Doch sie verpasste die historische Chance. Wirtschaftlich ging es nicht voran, alte Strukturen behaupteten sich, die aufgeblähte Bürokratie bremste Reformansätze aus: Die Demokratie brachte den Bürgern zwar Freiheit, aber nicht mehr Arbeitsplätze und Wohlstand. Das öffnete dem Populisten Saied den Weg an die unbeschränkte Macht. Als er 2021 das Parlament auflöste, applaudierten die meisten Tunesier, die von den Machtspielchen der Politiker in Tunis die Nase voll hatten. Die Opposition konnte sich nicht auf eine gemeinsame Linie gegen den Präsidenten einigen.

Der tunesische Präsident Kais Saied ist am Ziel: Das Referendum schreibt seine nahezu unumschränkte Machtfülle fest. Foto: Slim Abid, Tunesische Präsidentschaft, AP, dpa

Im klassischen Stil des „starken Mannes“ versprach Saied den Wählern vor dem Referendum, er werde alle ihre Probleme lösen, wenn er nur genug Befugnisse erhalte. Nun hat er sein Ziel erreicht. Die neue Verfassung entmachtet Parlament, Regierung und Justiz zugunsten von Saied, der als Präsident sogar die eigene Amtszeit verlängern kann. Als die Venedig-Kommission des Europarats den Verfassungsentwurf kritisierte, ließ Saied ihre Mitglieder aus dem Land werfen. Er wird zum Kronzeugen von Sisi, Assad und Co.: Sie können ab sofort Tunesien als Beweis dienen, dass Demokratie nur Instabilität und Chaos bringt.

Lesen Sie dazu auch

Führende Parteien in Tunesien wollen die neue Verfassung jedoch nicht anerkennen, ein Boykott der für Dezember geplanten Parlamentswahlen ist angedacht. Wenn Saied mit seinem neuen Präsidialsystem dem Land keine raschen Erfolge in der Wirtschaftspolitik bringt, könnten sich viele Wähler gegen ihn wenden.

Präsident Kais Saied fehlen überzeugende Rezepte gegen die Krise

Bisher ist Saied nicht mit überzeugenden Rezepten aufgefallen, um strukturelle Probleme, Massenarbeitslosigkeit, soziale Spannungen oder die Folgen des Klimawandels zu bekämpfen. Viele junge Leute von Tunesien wissen das. Sie warten nicht ab, sondern suchen ihr Glück in Europa. Schon jetzt stellen die Tunesier eine der größten Gruppen von Flüchtlingen, die in Süditalien ankommen. Nach dem Referendum für Saieds Ein-Mann-Herrschaft dürften es noch mehr werden.