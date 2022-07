Nordirland

vor 2 Min.

Die zerrissene Stadt: Wie Belfast mit den Brexit-Folgen zu kämpfen hat

Auf den ersten Blick ersichtlich: In dieser Straße in Belfast leben großbritannientreue Protestanten. Sie lassen den Union Jack im Wind flattern. Ihr Feindbild: sich als Iren verstehende Katholiken.

Plus In Belfast ist die blutige Vergangenheit noch immer präsent. Zumindest eine Zeit lang wirkte es so, als entwickele sich Nordirland in die richtige Richtung. Dann kam der Brexit.

Von Susanne Ebner

Im Belfast dieser Tage treffen sich junge Menschen in Cafés, Studierende unterhalten sich vor der Universität, Touristen flanieren durch die Straßen. Dass die nordirische Stadt nach wie vor auch gespalten ist, das wird nicht überall deutlich – in bestimmten Vierteln jedoch ist es nicht zu übersehen. Getrennt von Mauern leben in ihnen auf der einen Seite großbritannientreue Protestanten, in Straßen, die mit im Wind flatternden Union Jacks gesäumt sind. Auf der anderen Seite leben sich als Iren verstehende Katholiken.

