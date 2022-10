Nordkorea setzt Raketentests fort – Mittelstreckenrakete löst Alarm in Japan aus

Eine Mittelstreckenrakete aus Nordkorea ist am Dienstag über die japanische Inselgruppe geflogen. Der neuerliche Raketentest sorgt für Empörung – und löst einen Alarm aus.

Nordkorea hat seine Raketentest wieder aufgenommen. Zum ersten Mal seit über acht Monaten startete eine Mittelstreckenrakete aus Nordkorea, die über die japanische Inselgruppe hinwegflog. Das berichtet das südkoreanische Militär. Die ballistische Rakete soll laut der südkoreanischen Nachrichtenagentur Yonhap am Dienstag (Ortszeit) in Richtung des Japanischen Meeres, welches im Koreanischen als Ostmeer bezeichnet wird, abgeschossen worden sein.

Raketentest von Nordkorea: Mittelstreckenrakete löst Alarm in Japan aus

Die Rakete startete laut dem südkoreanischen Militär in der nordkoreanischen Provinz Jagang, die nahe der Grenze zu China liegt. Ersten Schätzungen zufolge erreichte sie eine maximale Flughöhe von etwa 970 Kilometern und überwand eine Distanz von rund 4.500 Kilometern.

Der neuerliche Raketentest verstärkt die Spannungen, welche in der Region herrschen. Südkoreas Präsident Yoon Suk Yeol nannte den Test eine "rücksichtslose Provokation". Er erklärte, dass Südkorea "entsprechende Maßnahmen" ergreifen wolle. Japans Regierungschef Fumio Kishida sprach von einer "ungeheuerlichen" Aktion. Der japanische Kabinettschef Hirokazu Matsuno sieht sogar eine "unmittelbare Bedrohung" für die Weltgemeinschaft und die Region im Speziellen. Der Raketentest löste also einen Alarmzustand in Japan und Südkorea aus.

Nordkorea: Rakete fliegt nach langer Zeit wieder über Japan

Die Mittelstreckenrakete landete nach japanischen Angaben rund 3.000 Kilometer östlich von Japan im Pazifischen Ozean. Es stellte das erste Mal seit rund fünf Jahren dar, dass eine nordkoreanische Rakete über die japanische Inselgruppe hinweggeflogen ist. Yasukazu Hamada, Verteidigungsminister Japans, erklärte, dass die horizontale Entfernung einer Rakete aus Nordkorea noch nie so hoch war.

Neben dem Alarmzustand, welchen der Raketentest in Japan und Südkorea hervorrief, sorgte die Mittelstreckenrakete auch für einen seltenen öffentlichen Raketenalarm. Die Bewohnerinnen und Bewohner der nordjapanischen Insel Hokaido und der Präfektur Aomori, welche an der Nordspitze der japanischen Hauptinsel Honshu liegt, wurden per Warnmeldung dazu aufgefordert, in ihren Häusern Schutz zu suchen.

Die Tests mit ballistischen Raketen sind Nordkorea durch UN-Resolutionen untersagt. Sie können, je nach Bauart, auch Atomsprengköpfe befördern.

