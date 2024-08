Zwei Festnahmen nach Explosion in einer Pizzeria

Nach einer Explosion in einer Pizzeria in Eislingen (Landkreis Göppingen) sind zwei Männer festgenommen worden. Sie werden verdächtigt, für die Explosion verantwortlich zu sein, und befinden sich in Polizeigewahrsam, wie Staatsanwaltschaft und Polizei mitteilten.

Demnach sollen sie ersten Erkenntnissen nach zunächst eine Fensterscheibe des Lokals eingeworfen zu haben. Danach soll mindestens einer der Tatverdächtigen einen Spreng- oder Brandsatz durch das entstandene Loch in das Restaurant geschleudert haben, der unmittelbar danach im Gastraum explodierte.

Sämtliche Fensterscheiben im Erdgeschoss und im ersten Stock und die Einrichtung der Pizzeria wurden beschädigt. Zwei Männer (53 und 56), die sich noch in der Pizzeria aufgehalten hatten, wurden leicht verletzt. Zunächst hieß es, dass niemand verletzt worden sei. Die Polizei schätzte den Schaden auf mindestens 50.000 Euro.

Die Staatsanwaltschaft prüft, ob Untersuchungshaft gegen die beiden Tatverdächtigen beantragt wird. Die Ermittlungen dauern an.