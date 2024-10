SUV bedrängt Notarztwagen im Einsatz

Ein Notarztwagen ist in Hofheim am Taunus (Main-Taunus-Kreis) während einer Einsatzfahrt von einem SUV bedrängt worden. Als das Einsatzfahrzeug das andere Auto überholen wollte, habe dieses stark beschleunigt, so die Polizei Westhessen. Danach sei der Fahrer mit seinem SUV in Schlangenlinien vor dem Notarzt gefahren, um ein Überholen zu verhindern.

Nachdem es irgendwann doch gelungen war, den SUV zu überholen, fuhr dieser dem Einsatzfahrzeug wiederholt dicht auf und gab Lichthupe. Bei dem Vorgang sei niemand verletzt worden, der Notarzt habe seinen Einsatzort erreichen können. Nach dem SUV-Fahrer wird nun gesucht.