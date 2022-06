Notfallplan Gas: Bundesregierung will Alarmstufe ausrufen

Die Bundesregierung wird wohl am Donnerstag die zweite Eskalationsstufe im Notfallplan Gas ausrufen. Ein Statement von Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck wird zeitnah erwartet.

Noch an diesem Donnerstag wird Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) wohl die Alarmstufe des Notfallplans Gas ausrufen. Die Eskalationsstufe soll wegen der angespannten Lage auf den Gasmärkten in Kraft treten. Reuters und dpa berichten übereinstimmend über diesen Plan, das Wirtschaftsministerium lehnte eine Stellungnahme am Donnerstagmorgen aber ab. Um 10 Uhr ist Habeck zu einem Statement geladen, dann könnte die Entscheidung verkündet werden.

Notfallplan Gas: Zweite Stufe ausgerufen - Preisanpassungsklausel soll nicht aktiviert werden

In Deutschland gilt seit Ende März die erste Stufe des Notfallplans, die als Frühwarnstufe bezeichnet wird. Die Alarmstufe stellt die zweite Stufe dar, bei noch beunruhigenderen Entwicklungen wäre auch noch die Ausrufung der Notfallstufe möglich, der dritten und extremsten Stufe. Es war durchaus zu erwarten, dass Habeck die zweite Eskalationsstufe zündet, aber der frühe Zeitpunkt überrascht dann doch.

Auf Verbraucher und Unternehmen könnten nun deutlich spürbare Konsequenzen zukommen. Die Preisanpassungsklausel soll von der Bundesnetzagentur aber noch nicht aktiviert werden. Diese ermöglicht es den Versorgern, höhere Preise direkt an die Kunden weiterzureichen. Reuters schreibt, dass die Regulierungsbehörde eine "erhebliche Reduzierung der Gesamtgasimportmengen" nicht feststellen würde, die es zur Aktivierung bräuchte.

Verringerung der Erdgaslieferungen aus Russland als Grund

Hintergrund für den Notfallplan Gas und das Ausrufen der Alarmstufe ist die drastische Verringerung der Erdgaslieferungen aus Russland. In der letzten Woche soll rund 60 Prozent weniger Gas durch die Ostsee-Pipeline Nord Stream 1 geflossen sein. Am 11. Juli steht nun auch noch eine Wartung der Pipeline an, die zehn Tage für eine weitere Belastung sorgen könnte. Bei Wartungen konnte in den letzten Jahren auf die Reserven in Gasspeichern zurückgegriffen werden. Dann würden sich allerdings die Reserven für den Winter reduzieren.