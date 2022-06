CDU und Grüne einigen sich auf Koalition in NRW

Die Entscheidung steht: In Nordrhein-Westfalen soll es die erste schwarz-grüne Koalition geben. CDU und Grüne wollen ihren Koalitionsvertrag noch im Juni absegnen lassen.

Rund eineinhalb Monate nach der Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen ist die Entscheidung über die künftige Regierung gefallen: Es wird die erste schwarz-grüne Koalition in NRW geben, das teilten CDU und Grüne am Freitag mit. Diese soll Ende Juni stehen. Der Koalitionsvertrag zwischen CDU und den Grünen soll am 25. Juni auf Parteitagen von der Basis abgesegnet werden. Der amtierende Ministerpräsident Wüst (CDU) soll am 28. Juni im Landtag in seinem Amt bestätigt werden.

