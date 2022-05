Landtagswahlen in NRW

vor 34 Min.

NRW: Grüne und CDU einigen sich auf Eckpunkte möglicher Koalition

CDU und Grüne nehmen in Nordrhein-Westfalen Kurs auf eine mögliche Koalition. Die Delegationen arbeiteten in den vergangenen Tagen an den Grundsätzen einer möglichen Regierung. Nun legten sie das Ergebnispapier vor.

Von Tiana Zoric