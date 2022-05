Umfragen zur Landtagswahl in NRW: Aktuelle Umfrage-Ergebnisse

Umfrage-Ergebnisse zur NRW-Wahl 2022: Hier finden Sie aktuelle Umfragen, Prognosen, einen Koalitionsrechner und nach der Auszählung das Wahlergebnis der Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen.

Im Mai haben die Menschen in Nordrhein-Westfalen die Wahl: Bei der Landtagswahl 2022 stimmen sie darüber ab, wie in den kommenden fünf Jahren die Politik in dem Bundesland aussieht. Aktuell regiert in NRW eine Koalition aus CDU und FDP.

Wie sehen die aktuellen Umfrage-Ergebnisse zur NRW-Wahl 2022 aus? Hier finden Sie aktuelle Umfragewerte und Prognosen samt Umfrageverlauf, Koalitionsrechner und Umfragen zum Ministerpräsidenten-Duell. Nach der Auszählung am 15. Mai finden Sie in diesem Artikel außerdem das Wahlergebnis.

Umfragen zur NRW-Wahl 2022: Aktuelle Umfrage-Ergebnisse

Das Meinungsforschungsinstitute führen immer wieder Umfragen zur Landtagswahl 2022 in NRW durch. Die Umfrage-Ergebnisse zeigen das aktuelle Stimmungsbild zum Zeitpunkt der Befragung. Das Wahlergebnis kann am Ende aber natürlich deutlich anders ausfallen.

In diesem Datencenter werden immer die aktuellen Umfrage-Ergebnisse zur NRW-Wahl 2022 angezeigt - und nach der Auszählung das Wahlergebnis und die Sitzverteilung:

Wie haben sich die Umfragewerte zur Wahl 2022 in NRW im Laufe der Zeit verändert? Hier sehen Sie den Umfrageverlauf:

Wer wird Ministerpräsident? Umfrage-Ergebnisse für Hendrik Wüst und Thomas Kutschaty in der Direktwahlfrage

Der Ministerpräsident von NRW wird bei der Wahl 2022 nicht direkt gewählt. Aber für wen würden sich die Bürgerinnen und Bürger entscheiden, wenn das möglich wäre? Diese Umfrage-Ergebnisse für die Direktwahlfrage zeigen, wie Hendrik Wüst von der CDU und Thomas Kutschaty von der SPD in der Gunst der Wähler stehen:

Koalitionsrechner zur NRW-Wahl 2022

Welche Parteien können nach der Landtagswahl 2022 in Nordhrein-Westfalen zusammen eine Mehrheit und damit eine Regierung bilden? Das zeigt der folgende Koalitionsrechner. Vor der Auszählung am 15. Mai basierten die Werte auf aktuellen Umfrage-Ergebnissen.

Ergebnisse zur NRW-Wahl 2022: Wahlergebnis folgt

Am Wahlabend finden Sie an dieser Stelle die Prognosen und Hochrechnungen. Sobald die Auszählung beendet ist, erfahren Sie hier das Wahlergebnis zur Landtagswahl 2022 in NRW.

Hier folgen weitere Informationen zur NRW-Wahl 2022.

Uhrzeit für Prognosen, erste Hochrechnung und Wahlergebnisse

Wann kommen die Prognosen, die erste Hochrechnung und die Wahlergebnisse zur NRW-Wahl 2022? Wenn die Wahllokale am 15. Mai um 18 Uhr schließen, beginnt sofort die Auszählung. Um 18 Uhr werden aber auch schon direkt die Prognosen veröffentlicht, die auf Umfragen in den Wahllokalen beruhen.

Die erste Hochrechnung zur NRW-Wahl 2022 folgt wahrscheinlich bis 18.30 Uhr. Dabei handelt es sich dann tatsächlich um einen Zwischenstand der Auszählung.

Bis alle Stimmen ausgezählt sind und das vorläufige amtliche Endergebnis der Landtagswahl 2022 in NRW feststeht, kann es dauern: Vor fünf Jahren wurde es um etwa 4 Uhr am frühen Morgen des nächsten Tages veröffentlicht. Die Ergebnisse werden nach der Wahl noch einmal überprüft, bevor später das endgültige Wahlergebnis bekanntgegeben werden kann.

Wann ist die Landtagswahl in NRW 2022?

Der Termin der NRW-Wahl 2022 ist der 15. Mai 2022. Dieses Datum hatte Innenminister Herbert Reul im Mai 2021 mitgeteilt. Der Landtag wird alle fünf Jahre gewählt. Die Wahl muss im letzten Vierteljahr der auslaufenden Wahlperiode stattfinden.

Die Landesregierung hat sich am Ende für den 15. Mai als Termin für die Landtagswahl entschieden, da andere Termine in die Osterferien, in die Zeit kurz danach oder auf durch Brückentage verlängerte Wochenenden gefallen wären. Da dann viele Menschen im Urlaub sind, gab es die Befürchtung, dass sich das negativ auf die Wahlbeteiligung ausgewirken könnte.

Die Wahllokale haben in NRW von 8 bis 18 Uhr geöffnet. Wer am 15. Mai zu diesen Öffnungszeiten verhindert ist, kann vorher schon die Briefwahl nutzen.

Wahlberechtigte: Wer darf in NRW wählen?

In Nordrhein-Westfalen sind laut Landeswahlleiter bei der Landtagswahl 2022 rund 13,2 Millionen Menschen wahlberechtigt. Wählen dürfen die Deutschen, die am Wahltag volljährig sind und seit mindestens 16 Tagen ihren Hauptwohnsitz in dem Bundesland haben.

Erststimme und Zweitstimme bei den Wahlen: Wie wird der Landtag in NRW gewählt?

Wie funktioniert das Wählen bei der NRW-Wahl 2022 mit Erststimme und Zweitstimme? Mit der Erststimme wird eine Person gewählt. In jedem der 128 Wahlkreise in dem Bundesland stellen die Parteien Direktkandidatinnen oder Direktkandidaten auf. Wer in seinem Wahlkreis die meisten Stimmen bekommt, zieht in den Landtag ein.

Mit der Zweitstimme wird eine Partei gewählt. Diese Stimme entscheidet darüber, wie viele Sitze eine Partei im Landtag bekommt. Abhängig vom Ergebnis können die Parteien zusätzlich zu den Direktkandidaten weitere Abgeordnete ins Parlament bringen, die für die Wahl auf Landeslisten aufgestellt wurden. In NRW gilt die Fünf-Prozent-Hürde: Parteien müssen also fünf Prozent der Zweitstimmen bekommen, um überhaupt im Parlament vertreten zu sien.

Kommen für eine Partei mehr Direktkandidaten in den Landtag, als ihr laut Zweitstimmen Sitze zustehen, kommt es zu sogenannten Überhangmandaten. Damit die Mehrheitsverhältnisse wieder den Zweitstimmen entsprechen, bekommen auch die anderen Parteien dann mehr Sitze. Das sind die sogenannten Ausgleichsmandate. Dadurch können im Landtag deutlich mehr als die mindestens 183 Abgeordneten sitzen.

Wie lässt sich zu den Landtagswahlen in NRW Briefwahl beantragen?

Wer bei der NRW-Wahl 2022 die Briefwahl nutzen möchte, muss dafür einen Antrag stellen. Das ist bei der jeweiligen Gemeinde schriftlich oder mündlich möglich - aber erst, wenn die Kreiswahlvorschläge und die Landeslisten endgültig zugelassen sind. Briefwahl beantragen lässt sich spätestens bis zum 13. Mai um 18 Uhr und in Ausnahmefällen auch noch am Wahltag bis 15 Uhr.

Der Wahlbrief muss am Wahltag um 18 Uhr zwingend zur Auszählung vorliegen, damit die Stimmen berücksichtigt werden können. Wähler sollten ihn daher spätestens einige Tage vor der Wahl abschicken. Wer das versäumt, kann ihn am Wahltag noch bei der auf den Unterlagen angegebenen Stelle persönlich abgeben.

Wahlergebnis der letzten Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen

Bei der vergangenen Landtagswahl im Jahr 2017 konnte sich die CDU knapp gegen die SPD durchsetzen. Daraufhin bildeten CDU und FDP eine gemeinsame Regierung. Die wurde bis Oktober 2021 von Ministerpräsident Armin Laschet angeführt. Als der trotz seines Scheiterns als Kanzlerkandidat der Union in den Bundestag wechselte, übernahm Hendrik Wüst das Amt als Ministerpräsident.

Das waren die Wahlergebnisse der Landtagswahl 2017 in Nordrhein-Westfalen:

CDU : 33,0 Prozent

: 33,0 Prozent SPD : 31,2 Prozent

: 31,2 Prozent FDP : 12,6 Prozent

: 12,6 Prozent AfD : 7,4 Prozent

: 7,4 Prozent Grüne: 6,4 Prozent

Linke: 4,9 Prozent