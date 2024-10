Mehrere Verletzte nach Angriff mit Messer - Täter flüchtig

Vor einem Nachtclub hat ein Mann drei weitere Männer mit einem Messer verletzt. Der Täter und sein Begleiter sind daraufhin geflohen.

Wie die Polizei mitteilte, gerieten in der Nacht zu Samstag mehrere Männer in der Nürnberger Innenstadt in Streit. Demnach sei die Auseinandersetzung eskaliert, und einer der Beteiligten habe ein Messer gezogen. Damit habe er seine drei Kontrahenten - Männer im Alter von 24, 26, und 31 Jahren - oberflächlich verletzt und sei zusammen mit seinem Begleiter geflohen.

Die drei Verletzten wurden im Krankenhaus behandelt. Die beiden flüchtigen Männer konnten bis Sonntagvormittag nicht ausfindig gemacht werden.