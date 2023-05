Obama zu Besuch in Berlin: Essen mit Politikern und Gespräch vor 17.000 Menschen

Der ehemalige US-Präsident Barack Obama ist zu Gast in Berlin. Neben einer Veranstaltung mit 17.000 Menschen gibt es auch Treffen mit Angela Merkel und Olaf Scholz.

Barack Obama ist in Berlin. Neben einem Abendessen mit der ehemaligen Bundeskanzlerin Angela Merkel ( CDU) steht auch ein Mittagessen mit Kanzler Olaf Scholz ( SPD) auf dem Plan des ehemaligen US-Präsidenten. Hauptgrund für seinen Besuch in der Hauptstadt ist aber die Veranstaltung in der Mercedes-Benz-Arena mit dem Titel "Ein Abend mit Barack Obama". Am Donnerstagvormittag soll er bereits wieder zurück in die USA fliegen.

Obama in Berlin: Abendessen mit Merkel

Am Dienstagabend hat sich Obama mit Merkel in Berlin-Schöneberg bei einem Edelitaliener zum Abendessen getroffen. Wie die Berliner Zeitung berichtet, war auch Merkels Mann Joachim Sauer dabei. Was besprochen oder gegessen wurde, ist unklar. Gegen 22.30 Uhr verließen die drei das Restaurant wieder.

Obamas Besuch in Berlin: Mittagessen mit Scholz geplant

Wie t-online berichtet, ist am Mittwoch ein Treffen mit Scholz geplant. Es soll sich um ein vertrauliches Mittagessen unter vier Augen im Kanzleramt handeln. Der Termin wurde der Deutschen Presse-Agentur aus Regierungskreisen bestätigt, nachdem der Spiegel darüber berichtet hatte.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um das Video von Glomex anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die glomex GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung Video: dpa

Obama bei Veranstaltung am Mittwoch in Berlin

Der Hauptgrund für Obamas Besuch in Berlin ist die Veranstaltung "Ein Abend mit Barack Obama" in der Mercedes-Benz-Arena. Es soll eine Art Late-Night-Show-Format sein, bei dem etwa 17.000 Menschen im Publikum sitzen werden. Moderiert wird das Interview von Klaas Heufer-Umlauf. Nach Angaben der Veranstalter will der ehemalige Präsident eine "Botschaft des positiven und nachhaltigen Wandels" setzen.

Vor dem Gespräch zwischen Obama und Heufer-Umlauf soll es eine Podiumsdiskussion geben, die andere Gäste bestreiten. Mit dabei sind deutsche Soziologin Jutta Allmendinger sowie die Autorin und Journalistin Düzen Tekkal. Das Programm wird vom britischen Geiger Nigel Kennedy und dem Sänger Ayo begleitet.

Tickets für die Veranstaltung wurden ab 61 Euro angeboten. Nach oben waren die Preise scheinbar offen. Die teuerste Kategorie kostete 2500 Euro. Der inzwischen nicht mehr erhältliche "Exklusive VIP-Pass" soll ein Foto mit Obama beinhalten.

Lesen Sie dazu auch

Das Ziel von Obamas Auftritten ist es, Geld für seine gemeinnützige Stiftung einzunehmen, die Obama Foundation. Diese fördert unter anderem weltweit junge Menschen als Führungskräfte von morgen. Auch die deutsche Klimaschutzaktivistin Luisa Neubauer wurde im Jahr 2020 als "Obama Leader" von der Obama Foundation gefördert.