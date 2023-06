Österreich

vor 32 Min.

Der Wolf breitet sich in Österreich aus: Über den Umgang damit gibt es Streit

Der Wolf (auf dem Bild einer in einem Tierpark) ist in Österreich genauso angekommen wie in Bayern. Dort wie hier sorgen die in freier Wildbahn lebenden Beutegreifer für Ängste und Zorn.

Plus Wie in Bayern, in Südtirol und der Schweiz wird auch in Österreich über die Rückkehr des Wolfes heftig gestritten. Die große Frage: Wie können Mensch und Tier miteinander auskommen?

Von Werner Reisinger Artikel anhören Shape

"Taima! Teko! Na kommt mal! Ja, brav!" Wenn Marianne Heberlein ihre Schützlinge ruft, raschelt es sofort im dunklen Gebüsch. In Sekundenschnelle und wie aus dem Nichts stehen plötzlich zwei ausgewachsene, nordamerikanische Grauwölfe vor dem Zaun ihres ein Hektar großen Geheges. Neugierig fixieren die beiden die Biologin und den Besucher. Teko, das Männchen, ist grau-braun gefärbt, das Fell des Weibchens Taima ist fast schwarz. "Die beiden sind unsere aktivsten Tiere. Sie sind eigentlich immer in Action", sagt Heberlein.

Wie verhalten sich Wölfe? Forscher aus aller Welt kommen nach Ernstbrunn

Die gebürtige Schweizerin ist wissenschaftliche Leiterin des Wolf Science Centers (WSC) der Veterinärmedizinischen Universität Wien. Das Forschungsinstitut ist Teil des Wildparks Ernstbrunn, etwa eine Stunde Fahrtzeit nördlich der österreichischen Hauptstadt gelegen. Der Park und das WSC sind ein beliebtes Ausflugsziel. Hier kann man Wölfe nicht nur aus nächster Nähe beobachten – man kann mit den Tieren sogar eine Runde im Park spazieren gehen. Während Heberlein über das Wolfspärchen erzählt, kommt eine kleine Besuchergruppe mit einem großen, schneeweißen Wolf an der Leine um die Ecke. Und schon ist es um die Aufmerksamkeit von Taima und Teko geschehen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen