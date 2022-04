Die rätselhafte Reise des österreichischen Kanzlers zu Putin

Was steckt hinter der österreichischen Reise-Diplomatie? Gewinnen lässt sich mit dem eigenmächtigen Besuch des österreichischen Kanzlers bei Putin nicht viel. Im Gegenteil.

Er selbst nennt es „Risikomission“; sein Umfeld gibt sich alle Mühe, die Erwartungen niedrig zu halten, und generell sorgt die Reise des österreichischen Bundeskanzlers nach Moskau vor allem für Rätselraten. Was genau bezweckt Karl Nehammer mit seinem Termin beim russischen Kriegsherren Wladimir Putin? Ist seine Initiative mit Brüssel eng abgestimmt, oder wurden Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen und andere EU-Spitzen nur vorab informiert? Und steckt tatsächlich nur der Versuch dahinter, Putin zum Einlenken, zur Beendigung der Kriegshandlungen gegen ukrainische Zivilisten zu bewegen – oder gibt es ein innenpolitisches Kalkül? Die Initiative des österreichischen Kanzlers wirft zahlreiche Fragen auf und sorgt im In- und Ausland für Skepsis, Kritik und Besorgnis, aber auch für Unterstützung. Während etwa Vertreter der baltischen Staaten Nehammers Aktion kritisch sehen, geben sich Brüsseler Spitzenvertreter zurückhaltend. Deutschlands Kanzler Olaf Scholz hingegen sagte am Montag, er unterstütze „jegliche diplomatischen Bemühungen“.

Vor seiner Reise nach Moskau war Karl Nehammer in der ukrainischen Stadt Butscha, wo mehrere Hundert Zivilisten bei einem Massaker getötet wurden. Foto: Bundeskanzleramt/Dragan Tatic, dpa

Am Sonntagabend berichtete zuerst die Bild-Zeitung über Nehammers Reisepläne, unter Berufung auf ukrainische Quellen und Diplomatenkreise, die laut dem Boulevardblatt keineswegs erfreut über den Alleingang des Kanzlers seien. Erst danach wurde öffentlich, dass ausgewählte österreichische Journalisten am Wochenende zu einem „Hintergrundgespräch mit Sperrfrist“ ins Kanzleramt geladen wurden und Stillschweigen geloben mussten. Gleichzeitig betonte das Wiener Kanzleramt, dass sowohl der deutsche Kanzler Olaf Scholz als auch die besagte EU-Spitze ebenso wie der türkische Präsident Erdogan vorab „informiert“ worden seien. Auch den ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj habe Nehammer eingebunden. Ein echtes Mandat aus Brüssel, das wurde am Montag bereits vor dem Treffen klar, hat Nehammer aber nicht. Es ist ein fragwürdiger Alleingang des Wieners, der sich – wie schon sein Vorgänger Sebastian Kurz – als „Brückenbauer“ zu inszenieren sucht.

So lief das Treffen zwischen Nehammer und Putin

Fakt ist: Der Plan, Putin zu treffen, ist keineswegs erst am vergangenen Wochenende während Nehammers Besuch in der Ukraine und angesichts der Stätten der russischen Kriegsverbrechen in Butscha entstanden. Der Besuch in Moskau – das Treffen fand am Montag in Putins Amtssitz Nowo-Ogarjowo statt – dürfte bereits mit einiger Vorlaufzeit eingefädelt worden sein. Telefondiplomatie reiche eben nicht, ließ Nehammer am Wochenende die Journalisten wissen. Man wolle „jeden Versuch nutzen“, auf Putin einzuwirken, schließlich sei man zwar militärisch, aber nicht „moralisch neutral“. Er werde Putin klar seine „Position sagen“, und die russischen Kriegsverbrechen klar ansprechen. Nehammers Parteifreund, ÖVP-Außenminister Alexander Schallenberg, sprach gar davon, Putin per persönlichem Gespräch auf den Boden der Realität zu holen, und ihm „von Auge zu Auge“ zu sagen, „dass er diesen Krieg moralisch de facto verloren hat“. Zudem habe man alles dafür getan, dass Putin den Besuch nicht instrumentalisieren könne, das Gespräch werde unter vier Augen stattfinden, es werde danach keine Pressekonferenz und auch keinen Handschlag geben. Gemeinsame Bilder von Nehammer mit dem Kriegsherren, das will die Kanzlerpartei unbedingt vermeiden.

Blick auf die Residenz Nowo-Ogarjowo des russischen Präsidenten Putin bei Moskau. In Nowo-Ogarjowo ist das Gespräch zwischen dem russischen Präsidenten Putin mit dem österreichischen Bundeskanzler Nehammer zum Krieg in der Ukraine beendet. Foto: Dragan Tatic, dpa

Und so war das Treffen nach einer guten Stunde beendet. „Das Gespräch mit Präsident Putin war sehr direkt, offen und hart“, sagte der Kanzler laut Mitteilung. Er habe die Kriegsverbrechen in Butscha und anderen Orten angesprochen und betont, dass all jene, die dafür verantwortlich sind, zur Rechenschaft zu ziehen seien. Über die Reaktion Putins war zunächst nichts bekannt.

Das sagen Experten zur Nehammer-Reise

Dass Nehammers Versuch von Erfolg gekrönt sein wird, glaubt in Österreich kaum jemand. Es habe auch wenig Sinn, über Kriegsverbrechen zu sprechen, deren Existenz Russland bekanntermaßen leugne, sagt etwa der Politologe und Russlandexperte Gerhard Mangott von der Universität Innsbruck. Stattdessen werde Putin den Besuch propagandistisch ausnützen: „Der Westen kommt nach Moskau, um mit uns zu sprechen, das heißt: Putin ist nicht isoliert, Russland ist nicht isoliert – das wird in den kommenden Tagen der Tenor in den russischen Staatsmedien sein“, sagt Mangott im Gespräch mit unserer Redaktion. Schon vor Beginn des Gesprächs ließ das Putin-Regime via Agentur Interfax wissen, dass man auch das Thema Gas als Gesprächsthema „nicht ausschließen“ könne. Erfahrene österreichische Spitzendiplomaten, wie der ehemalige EU-Chefverhandler und Hoher Repräsentant für Bosnien und Herzegowina, Wolfgang Petritsch, sehen Österreich aufgrund seiner Abhängigkeit von russischem Gas gerade nicht als „idealen Akteur“ für derartige Friedensmissionen. Zwar solle man „nichts unversucht lassen“, aber: „Putin kann im österreichischen Regierungschef nur einen vom russischen Gas abhängigen Gesprächspartner sehen.“ Es wäre zumindest ratsam gewesen, EU-Experten auf die Reise mitzunehmen, schon allein, um Putin das Signal von europäischer Solidarität und Geschlossenheit zu übermitteln, sagt Petritsch.

Außenpolitisch gewinnen kann Nehammer in Moskau also nicht viel. Die Risiken, dass Österreich danach als ein Land dastehen könnte, das eigenmächtig aus dem europäischen Konsens ausschert und zudem eigene wirtschaftliche Interessen voranstellt, sind groß. Mit besonderer außenpolitischer Neigung ist Nehammer in seiner bisherigen Karriere nie aufgefallen. Die Reise des Kanzlers kann als Versuch gewertet werden, Außenpolitik als Bühne stärker zu nutzen – Nehammer weiß um die hohen Zustimmungswerte der Österreicher zur Neutralität. Diese will Nehammer in seinem Sinne interpretieren und zur eigenen Profilschärfung nutzen.