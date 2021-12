Österreichs Bundeskanzler Schallenberg kündigt Rücktritt an

Österreichs Bundeskanzler Alexander Schallenberg stellt sein Amt zur Verfügung. Das kündigte er nur wenige Stunden nach Kurz' Rückzug aus der Politik an.

Österreichs Regierungschef Alexander Schallenberg kündigt seinen Rücktritt an. Er stelle sein Amt zur Verfügung, sobald parteiintern die entsprechenden Weichenstellungen vorgenommen wurden, teilte Schallenberg am Donnerstag in einem schriftlichen Statement mit.

"Es ist nicht meine Absicht und war nie mein Ziel, die Funktion des Bundesparteiobmanns der Neuen Volkspartei zu übernehmen", so Schallenberg. Er sei der festen Ansicht, dass beide Ämter – Regierungschef und Bundesparteiobmann der stimmenstärksten Partei Österreichs – rasch wieder in einer Hand vereint sein sollten.

Nur 52 Tage war Schallenberg, der zur konservativen ÖVP gehört, bislang im Amt. Damit dürfte er der kürzest dienende Kanzler in der Geschichte der Zweiten Republik Österreichs werden.

Zuvor hat sein Vorgänger Sebastian Kurz den Rückzug von allen politischen Ämtern bekanntgegeben. Kurz war nach seinem Rücktritt Partei- und Fraktionschef der ÖVP geblieben.

Video: AFP

Der 52-jährige Jurist und Diplomat Schallenberg hatte den Kanzler-Posten im Oktober von Kurz übernommen. Schallenberg war zuvor Außenminister im Kabinett Kurz gewesen und hatte im Oktober nach seiner Ernennung zum Regierungschef eine enge Zusammenarbeit mit Kurz angekündigt. Ihm wurde deshalb vorgeworfen, als "Schattenkanzler" regiert zu haben.

Kanzler in Österreich: Nehammer?

Laut mehreren Medienberichten könnte nun Karl Nehammer, der derzeitige Innenminister Österreichs, die Führung der ÖVP übernehmen und auch Bundeskanzler werden. Eine Sitzung des Bundesparteivorstandes der ÖVP ist für Freitag geplant.