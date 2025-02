Regierungsfindung in Österreich: Wieder alles auf Anfang

Fast fünf Monate ist es her, dass die Österreicher ein neues Parlament gewählt haben. Doch was die Parteien in den vergangenen Wochen zum Besten gaben, glich einer politischen Achterbahnfahrt: Auf das Scheitern der Dreier-Verhandlungen zwischen ÖVP, SPÖ und Neos folgte die 180-Grad-Wende der Konservativen, die es sich plötzlich doch mit dem Chef der extrem Rechten FPÖ, Herbert Kickl, vorstellen konnten – was Kickl der ÖVP an Ministerien abverlangte, die kompromisslose Linie des FPÖ-Chefs, war der ÖVP allerdings doch zu viel. Mitte Februar zog Kickl selbst seinen Auftrag zur Regierungsbildung bei Bundespräsident Alexander Van der Bellen zurück – in den folgenden Wochen befand sich Österreich politisch im Blindflug. Ohne die Öffentlichkeit ins Bild zu setzen, kehrten Konservative und Sozialdemokraten vor rund zwei Wochen wieder an den Verhandlungstisch zurück, um einen Neuanfang auszuloten. Kurz darauf wurde auch die Parteichefin der liberalen Neos, Beate Meinl-Reisinger, wieder in die Geheimverhandlungen eingebunden, und seit dem vergangenen Wochenende ist klar: Jetzt steht alles wieder auf Anfang.

Man sehe nun doch einen Weg für eine gemeinsame Regierung, immerhin habe sich seit dem Scheitern des ersten Anlaufs im Januar viel verändert und man sei auch bereits auf der Zielgeraden, was die Verhandlungen angehe, sagten die Spitzen der drei Parteien.

Parteien müssen Kompromisse finden

Tatsächlich sieht es, Stand Montag, ganz danach aus, als ob Österreich doch künftig von einer Dreierkoalition regiert wird. Die wichtigste Hürde, die Pläne zur Sanierung des milliardenschweren Budgetlochs, haben Christian Stocker, der seit Karl Nehammers Rückzug nun interimistisch die ÖVP führt, und SPÖ-Chef Andreas Babler genommen: Der bereits in Brüssel liegende Fahrplan, ausgearbeitet noch von FPÖ und ÖVP, soll übernommen werden, ein EU-Defizitverfahren für Österreich soll es nicht geben. Das war unbedingter Wunsch der ÖVP, die wiederum den Sozialdemokraten an anderer Stelle entgegengekommen ist: Eine Bankenabgabe soll nun ebenso Geld in die Staatskasse bringen wie eine Steuererhöhung für Stiftungen – Maßnahmen, die für die SPÖ wohl allein in puncto Gesichtswahrung unerlässlich sind.

In den vergangenen Tagen berichteten österreichische Medien mit Verweis auf Verhandlerkreise, wie sich die kommende Dreierkoalition offenbar die Ressortverteilung vorstellt: Neos-Chefin Meinl-Reisinger soll Außenministerin werden, hieß es da, die ÖVP soll neben dem Bundeskanzler sowohl das Innen- als auch das Verteidigungsressort stellen, die SPÖ dafür neben den Bereichen Soziales, Frauen, Kultur und Medien auch das Justiz- und – bemerkenswert – das Finanzministerium bekommen. Glaubt man dem, was aus Verhandlerkreisen nach außen dringt, soll es nun schnell gehen. Noch in der laufenden Woche soll die Einigung stehen, in der ersten Märzwoche könnte Präsident Van der Bellen ÖVP-Chef Stocker als Kanzler und die Dreier-Regierung angeloben. Das letzte Wort aber haben bei all dem die Mitglieder der liberalen Neos. Sie müssen einem Koalitionspakt, so wollen es die Parteistatuten, in einer Mitgliederabstimmung mit Zweidrittelmehrheit zustimmen. Diese könnte frühestens am Samstag stattfinden.

FPÖ sprich von Wählerbetrug

Dass die Mitglieder der Liberalen den Pakt ablehnen, gilt angesichts des enormen Drucks, der auf allen drei Parteien lastet, als unwahrscheinlich. Die Fliehkräfte, die das Experiment Dreier-Koalition in Wien von Anfang an begleiten würden, sind dennoch groß: Vor allem innerhalb der Liberalen gibt es schon jetzt Stimmen, die weiterhin große Reformen vermissen. SPÖ-Chef Babler muss sich in den laufenden Verhandlungen stärker als noch im Herbst an dem orientieren, was der mächtige Wiener SPÖ-Bürgermeister Michael Ludwig will: In Erwartung einer FPÖ-ÖVP-Regierung ließ Ludwig die anstehen Wien-Wahlen vom kommenden Herbst auf Ende April vorverlegen, nun muss der Wiener SPÖ-Chef mit gänzlich anderen Rahmenbedingungen Wahlkampf machen. Entsprechend groß dürfte Ludwigs Einfluss auf die laufenden Verhandlungen sein. Unwahrscheinlich bleibt, dass sich Bablers parteiinterne Feinde - diese sitzen vor allem in den Landesparteien - mit den üblichen Querschüssen gegen Wien und gegen den linken Parteichef zurückhalten werden.

Und dann ist da noch der Elefant im Raum: die mit fast 30 Prozent stärkste Kraft im Parlament, Kickls FPÖ. Diese spricht schon jetzt vom „größten Wählerbetrug der jüngeren Politikgeschichte“, im Parlament würde die extrem rechte Partei die Kompromiss-Regierung bei jeder Gelegenheit vor sich hertreiben. Gute Voraussetzungen für das Dreier-Projekt sehen tatsächlich anders aus.