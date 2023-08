Wieder gibt es Streit um Hitlers Geburtshaus

Der Film „Wer hat Angst vor Braunau?“ will die Frage von Schuld und Verantwortung beleuchten. Er entfacht die Diskussion über das Erbe des Diktators neu.

Es ist etwas verkommen, die Fassade in die Jahre gekommen. Und dennoch ist es ein typisches Altstadthaus. Eines, wie sie zahlreich zu finden sind in den historischen Ortskernen von Kleinstädten im oberösterreichischen Inn- oder auch im Hausruckviertel. Doch das Haus mit der Adresse Salzburger Vorstadt 15 im Zentrum von Braunau hat die Identität der Grenzstadt am Inn geprägt: In ihm wurde am 20. April 1889 Adolf Hitler geboren. Seit Jahrzehnten streiten in Österreich Behörden, Historiker und nicht zuletzt die Braunauer selbst darüber, wie mit dem belasteten Erbe, dem „Geburtshauses des Führers“, am besten umzugehen sei. Vor allem in den vergangenen Jahren ist das Haus zu einer Pilgerstätte für Rechtsextreme und Neonazis geworden.

Nicht alle Braunauer haben sich damit abgefunden – für viele ist Hitlers Geburtsort ein Auftrag, Verantwortung zu übernehmen für die Aufarbeitung der Vergangenheit, die Schuld, die hunderttausende Österreicher im NS-Terrorsystem auf sich geladen haben. Seit den 1980er-Jahren steht ein Gedenkstein vor dem Haus. „Für Frieden Freiheit und Demokratie. Nie wieder Faschismus. Millionen Tote mahnen“, ist darauf zu lesen. Nach Jahren der Rechtsstreitigkeiten enteignete die Republik 2016 schließlich die damalige Besitzerin des Hauses, einer Nachfahrin der Besitzer vor dem sogenannten „Anschluss“ Österreichs.

Stadt Braunau engagiert sich in der Aufarbeitung ihrer Geschichte

Fünf Jahre lang hat der österreichische Dokumentarfilmer Günter Schwaiger (“Hafners Paradies“) die Kontroversen und das Tauziehen über die Frage, was mit dem „Hitlerhaus“ passieren soll, mit der Kamera begleitet. Herausgekommen ist mit „Wer hat Angst vor Braunau?“ ein Film, der vor allem die Braunauer selbst zu Wort kommen lässt. Sie erzählen vom Umgang mit dem Stigma, davon, wie es ist, eine Projektionsfläche für „das Böse“ zu sein. „Statt in die eigene Familiengeschichte zu blicken, werden Schuldige immer im Außen gesucht und gefunden“, sagt Schwaiger. Tatsächlich engagiert sich die Stadt und allen voran der Verein für Zeitgeschichte unter dem Vorsitz von Florian Kotanko seit Jahren intensiv im Bereich Vermittlungsarbeit, Aufklärung, Forschung und politischer Bildung. Die „Braunauer Zeitgeschichtetage“ genießen auch international einen hervorragenden Ruf.

Viele Monate lang wurde Schwaiger eine Drehgenehmigung im Inneren des Hauses verwehrt. Eigentlich, sagt Schwaiger, habe er einen „Umpolungsprozess“ abbilden wollen, schließlich war lange Zeit geplant, mit der „Lebenshilfe“, die die Räumlichkeiten bis 2011 genutzt hatte, auch nach dem nun geplanten Umbau eine karitative und lebensbejahende Organisation in Hitlers Geburtshaus unterzubringen. Der Dokumentarfilmer wollte diesen Einzug begleiten und am Beispiel Braunau zeigen, wie weit Österreich inzwischen vorangekommen sei im Aufarbeitungsprozess der Nazizeit. Die Behörden entschieden schließlich anders. Nach dem Umbau soll jetzt die Polizei in Hitlers Geburtshaus einziehen – eine Entscheidung, die nicht nur in Braunau selbst für heftige Kritik sorgt. Eine Waffentragende Organisation in Hitlers Geburtshaus, das gebe ein fatales Bild ab, ist vielfach zu hören.

Was hat sich Hitler selbst für sein Geburtshaus gewünscht?

Im Zuge der Dreharbeiten stieß Schwaiger auf ein bisher kaum bekanntes Detail: In einem am 10. Mai 1939 in der Provinzzeitung „Neue Warte am Inn“ erschienenen Artikel ist davon die Rede, dass Hitler sein Geburtshaus der Braunauer NSDAP-Kreisleitung „zur Verfügung gestellt“ habe und wünsche, dass es umgebaut und dort Kanzleien eingerichtet werden sollen. Für Schwaiger ist der Fund problematisch – führe er doch dazu, die nun erdachte Lösung mit dem Einzug der Polizei immer im Verdacht stehen werde, eigentlich Hitlers Wünsche umzusetzen. Er fordert das Innenministerium auf, umzudenken, den Fehler der Entscheidung einzugestehen, sagt Schwaiger.

Die Stichhaltigkeit des Artikels zieht der Wiener Zeithistoriker Oliver Rathkolb, Mitglied der zuständigen Hitlerhaus-Kommission, in Zweifel. Er beweise keineswegs, dass Hitler 1939 derartige Pläne gewälzt habe. „Die NSDAP ist und bleibt eine verbrecherische Organisation. Der Kommission vorzuwerfen, man würde bewusst oder unbewusst den Willen Hitlers umsetzen, ist absurd“, kritisiert der Historiker. Der Einzug der Polizei sei zwar nicht die beste Lösung, biete aber zwei Vorteile: Rechtsextreme Besucher würden abgeschreckt, zudem sollen im künftigen polizeilichen Koordinationszentrum Menschenrechts-Schulungen für Polizeibeamte durchgeführt werden. Die Polizei erhalte damit „einen zusätzlichen Auftrag, Demokratie und Menschenrechte zu schützen“, sagt Rathkolb. „Das ist in Oberösterreich, wo Rechtsextremismus besonders stark ist, ein wichtiges Signal.“