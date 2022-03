Krieg in der Ukraine

vor 16 Min.

Kanzler im Krieg: Wie Olaf Scholz die Flucht nach vorn antritt

Jetzt also klare Kante: Bundeskanzler Olaf Scholz während seiner Regierungserklärung am Sonntag im Bundestag.

Plus Bundeskanzler Olaf Scholz ist noch keine 100 Tage im Amt und muss nun eine der größten Bewährungsproben bestehen, die es für einen Regierungschef gibt.

Wie persönliche Niederlagen im Kleinen aussehen, hat Olaf Scholz vor fünf Jahren erlebt. Damals versprach er der Welt einen sicheren G20-Gipfel in Hamburg, der Stadt, der er als Bürgermeister vorstand. Trotz des Einsatzes von mehr als 20.000 Polizisten legten Chaotinnen und Chaoten Teile der Stadt in Schutt und Asche. Scholz war blamiert und ging anschließend provinziell großspurig in die Offensive, um sein Vorgehen zu verteidigen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

