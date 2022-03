Olena Selenska – das ist die Frau an der Seite des ukrainischen Präsidenten

Der Krieg hat die First Lady von ihrem Mann Wolodymyr Selenskyi getrennt. Wie der Präsident versucht sie, ihren Landsleuten Halt zu geben. Auch wenn sie den selbst bräuchte.

First Lady – das klingt nach Staatsempfang, rotem Teppich und Bankett. Genau darauf hatte Olena Selenska eigentlich gar keine Lust, als sie – eher zufällig übrigens – erfuhr, dass ihr Mann für das Amt des ukrainischen Präsidenten kandidieren würde. Aber das war in diesem Moment zweitrangig. Sie konnte ja nicht ahnen, dass er, der Schauspieler und Komiker, tatsächlich die Wahl gewinnen und die Rolle an seiner Seite zur härtesten ihres Lebens werden würde.

Wolodymyr Selenskyi war Schauspieler, seine Frau schrieb Drehbücher

Kennengelernt haben sich die beiden in den 90er Jahren an der Uni. Sie studierte Architektur, er Jura. Beide sollten am Ende in anderen Berufen landen. Wolodymyr Selenskyi zog es vor die Kamera, seine Frau blieb lieber dahinter und fing an, Drehbücher zu schreiben. Seit 2003 sind sie verheiratet, haben eine 17-jährige Tochter und einen neunjährigen Sohn zusammen. Bei offiziellen Anlässen wirken die beiden vertraut, tauchen gerne Hand in Hand auf. Der russische Überfall auf die Ukraine hat das Team vorerst getrennt.

Wolodymyr hält in der Hauptstadt Kiew die Stellung, Olena soll sich mit den Kindern an einem anderen, vergleichsweise sicheren Ort befinden. Das Land verlassen will sie trotz aller Gefahren offenbar nicht. Sie weiß, dass sie in diesen Tagen mehr ist als eine Mutter, die Angst um ihre Familie hat. Genau wie ihr Mann, der Präsident, ist sie für viele Landsleute zu einem Anker geworden. Über soziale Netzwerke meldet sie sich immer wieder öffentlich zu Wort.

Wladimir Putin will den ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyi beseitigen

„Ich habe ihm gesagt, dass ich ihn immer unterstützen werde“, hatte die 44-Jährige einmal von jener Zeit erzählt, als aus dem Schauspieler der Politiker wurde. Etwa drei Jahre ist das jetzt her. Drei Jahre, die sich anfühlen müssen wie eine Ewigkeit. Die Ukraine von damals scheint so fern. Das Land versinkt im Krieg. Wolodymyr Selenskyi ist der erklärte Gegenspieler von Wladimir Putin, der die Nachbarn überfallen hat – auch mit dem Ziel, die politische Führung dort zu beseitigen.

Olena Selenska muss nun damit klarkommen, dass sich ihr Mann in Lebensgefahr befindet. „Ich bin das Ziel Nummer 1, meine Familie ist das Ziel Nummer 2“, sagte Selenskyi. Innerhalb weniger Tage sollen drei Mordanschläge gegen ihn vereitelt worden sein. Doch alle Angebote, sich im Ausland in Sicherheit zu bringen, lehnt er ab.

Lesen Sie dazu auch

Seit der Krieg in der Ukraine tobt, hat Olena Selenska ihren Mann nicht mehr gesehen

„Ich brauche Munition, keine Mitfahrgelegenheit“, erklärte er trocken. Es ist diese Schlagfertigkeit, die scheinbare Unerschrockenheit, die vielen Ukrainerinnen und Ukrainern Hoffnung macht. Für Olena Selenska muss es die Hölle sein, ihren Mann, den Vater ihrer Kinder, den sie seit Kriegsbeginn nicht mehr gesehen hat, solche Sätze sagen zu hören.

„Ich bleibe lieber hinter den Kulissen. Mein Mann ist immer an vorderster Front“, erklärte sie einst die Rollenverteilung in ihrer Ehe. Damals konnte sie nicht ahnen, wie bitterernst das Wort „Front“ eines Tages klingen würde.