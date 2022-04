Oligarchen

Putins Oligarchen in Österreich: Wo der Rubel rollt

Plus Im Kurort Baden bei Wien haben russische Superreiche jahrzehntelang Millionen investiert. Warum ist Österreich so beliebt bei ihnen? Ein Besuch im Villenviertel der Oligarchen.

Von Werner Reisinger

„Wir sind da.“ Helga Krismer sitzt in ihrem grauen Hybrid-Dienstwagen und deutet hinaus in den Regen, auf das Anwesen an der Ecke Flamminggasse-Germergasse. Die 49-jährige Vizebürgermeisterin von Baden hat zum Lokal-Augenschein geladen, in eine der besten Gegenden der noblen Kurstadt vor den Toren Wiens. Hier reiht sich eine protzige Villa an die nächste, die meisten im Stil der Jahrhundertwende, und etwas vom alten Glanz der Habsburger-Monarchie liegt noch immer in der Luft.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

