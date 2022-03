Wie tödlich ist Corona in der Omikron-Welle noch?

Laut Statistik gibt es täglich weiterhin eine dreistellige Zahl an Corona-Toten in Deutschland. Wie aussagekräftig sind die Zahlen? Und wie riskant sind Lockerungen?

Noch immer zählt das Robert Koch-Institut jeden Tag zwischen 150 und 200 Corona-Todesfälle am Tag. Gemessen an den extrem hohen Infektionszahlen mag die Zahl überschaubar wirken. Und in Zeiten, in denen sich wegen der Omikron-Variante auch zigtausende Geimpfte jeden Tag mit dem mutierten Coronavirus infizieren, mag sich für viele wieder die Frage stellen: Wie viele Menschen sterben an Corona und wie viele waren zwar infiziert, hatten aber eigentlich eine andere Todesursache.

Bruno Märkl ist Direktor der Pathologie an der Augsburger Uniklinik und hat seit zwei Jahren mit dieser Frage zu tun.

Welche Verstorbenen gelten als Corona-Tote?

„Heute gibt es fast täglich Sterbefälle von Menschen, die einen positiven PCR-Test haben“, sagt der Pathologe. Das bedeute aber nicht, dass diese Menschen alle als Covid-Verstorbene in die Statistik eingehen. Man müsse die Leiche zwar als infektiös kennzeichnen, doch Corona findet sich deshalb nicht automatisch auf jedem Totenschein wieder: „In der Todesbescheinigung wird die Ursache eingetragen, die unmittelbar zum Tod führt und die zugrundliegende Erkrankung, wie zum Beispiel ein Herzinfarkt bei einer Herzkranzgefäßerkrankung“, sagt der Professor. „In die Todesbescheinigung kommt Covid nur, wenn es relevant war.“

Märkl hält die derzeitigen Covid-Todeszahlen daher für realistisch. „Ich halte es angesichts der medizinischen Versorgungslage in Deutschland auch für denkbar, dass es nicht wenige Menschen gibt, die tatsächlich an Covid versterben, das aber nie jemand bemerkt oder interessiert hat“, sagt Märkl.

Die Kriterien der Behörde sind nicht eindeutig

Auch ein Sprecher des Bayerischen Landesamts für Gesundheit, Aleksander Szumilas, stellt klar: „Nicht jede Person, die corona-positiv war und verstorben ist, fällt unter das Meldewesen. Entscheidend ist, dass es sich um einen Todesfall in Bezug auf die Coronavirus-Krankheit handelt.“ Bezug bedeutet, dass Covid „zum Tod mindestens beigetragen hat“, heißt es bei der Behörde.

Dennoch räumt das Landesamt ein, dass auch Verstorbene gemeldet würden, bei denen „unbekannt ist, ob sie mit oder an SARS-CoV-2 verstorben sind“. Auch Ärzte, die einen Todesschein ausstellen, haben damit offenbar einen gewissen Interpretationsspielraum. Wer genau wissen will, woran ein Patient tatsächlich starb, muss obduzieren.

Weniger Verstorbene werden obduziert

Doch die Zahl der Obduktionen nimmt ab, berichtet Pathologe Märkl. „Aktuell geben nur noch etwa 20 Prozent der Angehörigen ihr Einverständnis dazu.“ Das war zuvor anders. Die Augsburger Uniklinik war sogar das Krankenhaus, in dem nach einer Klinik in Hamburg die zweitmeisten Obduktionen Corona-Toter in Deutschland vorgenommen wurden. Teilweise wurden laut Märkl in Augsburg knapp 90 Prozent der dort verstorbenen Covid-Patienten obduziert.

Märkl führt die sinkende Frequenz auf eine gewisse Abstumpfung in der Bevölkerung zurück. Dabei spreche man Angehörige dezidiert darauf an, dass eine Obduktion zu Forschungszwecken sinnvoll sei. „Wir bieten auch an, nur Gewebe zu entnehmen“, sagt Märkl. Also keine vollständige Obduktion durchzuführen, sondern nur einzelne Gewebeteile zu analysieren. Nur ein kleiner Teil der Verstorbenen mit Covid-Diagnose wird, zumindest in Augsburg, also derzeit noch obduziert, um die Auswirkungen der Krankheit weiter zu erforschen und dabei auch die genaue Todesursache festzustellen.

Nur wenige Fälle, wo Todesursache unklar ist

Für Märkl sind die Kriterien, nach denen ein Mensch an Covid gestorben ist, meist klar zu definieren. „Wenn es ein Grundleiden gibt und das durch Corona so verschlimmert wird, dass man an der Grunderkrankung stirbt, bezeichnen wir das als covid-related.“ Im Zusammenhang mit Corona also. Liege eine Covid-Lungenentzündung vor, dann sei die Suche nach der Todesursache nicht allzu schwer. Habe eine Person neben Covid auch noch eine andere schwerwiegende akute Krankheit, sei die Frage schwieriger zu beantworten. „Das sind aber nur etwa 10 Prozent der obduzierten Fälle“, sagt Märkl.

Angesichts neuer Mutationen wie der BA.2-Variante wäre es dabei interessant, wie sich die Mutationen auf die Sterbefälle auswirken. Genau sagen, mit welcher Variante ein Verstorbener infiziert war, ließe sich auf den ersten Blick jedoch meist nicht, so der Pathologe. Er kritisiert, dass in Deutschland nur stichprobenartig sequenziert werde. In der Augsburger Pathologie wird in einem Teil der Fälle das Virusgenom sequenziert. Meist wisse man das Ergebnis dann aber erst nach der Obduktion.

Das habe gezeigt: Auch Omikron verursacht schwere Erkrankungen und Todesfälle. Aus Märkls Erfahrung sind das aktuell hauptsächlich drei Gruppen: „Menschen, die Mitte, Ende 50 und ungeimpft sind, Menschen im hohen Alter mit schweren Vorerkrankungen und Menschen mit einem geschwächten Immunsystem.“ Hier könne es bei Impfdurchbrüchen auch zu Todesfällen kommen, so der Mediziner.

Immunologe Watzl: Höcker statt Welle

Inzwischen steigen die Infektionszahlen nach den ersten Corona-Lockerungen seit einer Woche wieder an. Das Robert Koch-Institut meldete sogar einen Rekord: 262.752 gemeldete Infektionen binnen 24 Stunden, das gab es noch nie. Experten wie der Immunologe Carsten Watzl erwarten angesichts des nahenden Frühjahrs keine wirklich neue sechste Welle, aber einen „Höcker“ in der Infektionskurve: Erst steigen die Zahlen noch mal, dann dürften sie wieder sinken.

Carsten Watzl ist Generalsekretär der Deutschen Gesellschaft für Immunologie. Foto: TU Dortmund, dpa (Archivbild)

Ist es sinnvoll, dass die Ampelkoalition in dieser Situation die meisten Maßnahmen lockern und nur noch regional begrenzt auf sogenannte Hotspots mit besonders hohen Inzidenzen gelten lassen will?

Als entscheidend gilt die Situation in den Krankenhäusern: „Wir verzeichnen wieder eine leichte Zunahme der Belegungszahlen von Corona-positiv getesteten Patienten auf den Normalstationen, während die Zahl auf den Intensivstationen derzeit noch abnimmt“, sagt der Vorstandsvorsitzende der Deutschen Krankenhausgesellschaft, Gerald Gaß unserer Redaktion.

Kliniken verärgert über Vorgehen der Regierung

Derzeit werden 20.000 Menschen wegen einer Corona-Erkrankung in den Kliniken behandelt, über 2100 davon auf den Intensivstationen. Dennoch hält Gaß die von der Ampel geplanten Lockerungen nicht für zu riskant: „Für die kommenden Wochen rechnen wir trotz der vorgesehenen Öffnungen nicht damit, dass die Patientenzahlen wieder in einem bedrohlichen Maß anwachsen und die Krankenhäuser übermäßig belasten“.

Dennoch ärgern sich die Krankenhäuser gewaltig über das Vorgehen der Ampelkoalition. „Das Verfahren, wie das Infektionsschutzgesetz geändert werden soll, ist mehr als zweifelhaft“, sagt Gaß. „Um ein Uhr nachts wird ein Entwurf geschickt, zu dem die Verbände bis 10 Uhr Stellung nehmen dürfen“, sagt er. „Neun Stunden Frist, um ein folgenschweres Gesetz zu prüfen und inhaltlich zu bewerten, werden weder der Bedeutung dieses Gesetzes noch der Verbände gerecht, deren Mitglieder in den vergangenen zwei Jahren die Pandemie bekämpft haben“, kritisiert er. „So etwas darf und kann nicht sein.“ (mit pom)