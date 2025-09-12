„Opfer des politischen Krieges“: Diese zentrale Rolle spielte Charlie Kirk für den US-Präsidenten

Mit nur 31 Jahren hatte es Charlie Kirk geschafft, zu einer der prominentesten Stimmen im Zeitalter von Donald Trump zu werden. Er nutzte ein Publikum von Millionen begeisterter konservativer Fans und scharfer liberaler Kritiker, um eine jugendorientierte Bewegung auf der rechten Seite zu schaffen. Kirk ist Mitbegründer von Turning Point USA, einer Organisation, die sich für konservative Politik an High Schools und Colleges einsetzt.
Washington Post
Aus Sicht des ermordeten ist das töten mit Waffen hinzunehmen, wegen einem "Gottgegebenen" Recht auf Waffen: https://www.newsweek.com/charlie-kirk-says-gun-deaths-worth-it-2nd-amendment-1793113. Was für ein armes krankes Land.
“I think it’s worth it… I think it’s worth to have a cost of, unfortunately, some gun deaths every single year so that we can have the Second Amendment to protect our other God-given rights.”
Nach den Angaben im Wiki war Charlie Kirk ein Autor, Podcaster und rechter Aktivist. Der hatte kein einziges politisches Amt. Warum weht wegen dem unnötigen Tod eines Privatmanns die US Flagge auf Halbmast? Täglich werden in den USA etwa 50 Menschen ermordet. Weht wegen jedem dieser Ermordeten die Fahne auf Halbmast?
Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.Registrieren sie sich
Sie haben ein Konto? Hier anmelden