„Opfer des politischen Krieges“: Charlie Kirk spielte zentrale Rolle für Trump

Washington Post

„Opfer des politischen Krieges“: Diese zentrale Rolle spielte Charlie Kirk für den US-Präsidenten

Während einer Debatte trifft ein tödlicher Schuss den rechten Aktivisten Charlie Kirk in den Hals. Donald Trump spricht von einem „dunklen Moment für Amerika“. Wer war der 31-Jährige?
Von Natalie Allison, Drew Harwell, Matt Viser und Cat Zakrzewski
|
    • |
    • |
    • |
    Menschen halten sich nach dem Tod von Charlie Kirk an einer behelfsmäßigen Gedenkstätte am nationalen Hauptsitz von Turning Point auf. Der 31-Jährige war Mitbegründer und CEO der Organisation.
    Menschen halten sich nach dem Tod von Charlie Kirk an einer behelfsmäßigen Gedenkstätte am nationalen Hauptsitz von Turning Point auf. Der 31-Jährige war Mitbegründer und CEO der Organisation. Foto: Ross D. Franklin, AP/dpa

    Mit nur 31 Jahren hatte es Charlie Kirk geschafft, zu einer der prominentesten Stimmen im Zeitalter von Donald Trump zu werden. Er nutzte ein Publikum von Millionen begeisterter konservativer Fans und scharfer liberaler Kritiker, um eine jugendorientierte Bewegung auf der rechten Seite zu schaffen. Kirk ist Mitbegründer von Turning Point USA, einer Organisation, die sich für konservative Politik an High Schools und Colleges einsetzt.

    Diskutieren Sie mit
    3 Kommentare
    Michael Klein

    “I think it’s worth it… I think it’s worth to have a cost of, unfortunately, some gun deaths every single year so that we can have the Second Amendment to protect our other God-given rights.”

    Johann Storr

    Nach den Angaben im Wiki war Charlie Kirk ein Autor, Podcaster und rechter Aktivist. Der hatte kein einziges politisches Amt. Warum weht wegen dem unnötigen Tod eines Privatmanns die US Flagge auf Halbmast? Täglich werden in den USA etwa 50 Menschen ermordet. Weht wegen jedem dieser Ermordeten die Fahne auf Halbmast?

