Zum „Tag der Deutschen Einheit“: Deutschland gewinnt!

Vor der Tür zeigte sich das Erzgebirge von seiner kalten Seite – ich wäre auf dem Weg zu dieser Party fast mit dem Auto auf einer der engen und steilen Straßen im Schnee stecken geblieben. Der zum Partyraum ausgebaute Dachboden war hingegen gut beheizt. Es wurde zu Schlager-, Hip-Hop- oder Techno-Musik getanzt. Ich war gekommen, um den Geburtstag meines besten Freundes Paul zu feiern. Doch, wie sich dann herausstellte, sollte ich hinter der sächsischen Landesgrenze nicht nur Westdeutschland im „Bierpong“ vertreten. Sondern auch so manches Gespräch führen und so manche Beobachtung anstellen, die mir im Gedächtnis bleiben würden. Bis heute. Anhand dieser Party jedenfalls lässt sich einiges erzählen – über den Osten und den Westen Deutschlands. Über Gemeinsamkeiten und Unterschiede, die es nach wie vor gibt, auch Jahrzehnte nach der Wiedervereinigung.

Bierpong also. Das ist ein Trinkspiel, das inzwischen überall in Deutschland beliebt ist: zwei Teams und einige mit Bier gefüllte Plastikbecher, in die man abwechselnd einen Tischtennisball wirft. Wird einer der Becher auf der Gegnerseite getroffen, muss das Team, das den Treffer kassiert hat, den Becher austrinken. Wer zuerst keine vollen Becher mehr hat, hat verloren. Die Teams an jenem Abend: Ost gegen West.

Party im Erzgebirge: ungewohntes Terrain für einen Wessi wie mich

Dass der Osten anders feiert als der Westen, und dass sich das Jungsein überhaupt in den neuen und alten Bundesländern unterscheidet, das konnte ich damals, auf jener Party im Januar 2022, hautnah erleben. „Der Westen feiert gut, doch der Osten feiert besser“, lautet der Refrain eines Techno-Songs, zu dem wir tanzten. Und zu dem wir beim Bierpong tranken. Für mich, der behütet im Münchner Speckgürtel aufgewachsen ist, aber war schon das befremdlich und aufschlussreich zugleich: Warum Ost gegen West? Sind wir nicht alle Deutsche? Ich hatte Fragen.

Ost gegen West. Ich glaubte ja, dass sich diese Frage nicht mehr stellt: nicht auf der Party und nicht jetzt, da wir am 3. Oktober 2025 bereits „35 Jahre Deutsche Einheit“ begehen und die Trennung von BRD und DDR Geschichte ist. Als Angela Merkel, die Kanzlerin meiner Kindheit und Jugend, am 3. Oktober 2014 davon sprach, dass mögliche Ost-West-Unterschiede kaum noch vorhanden seien, nahm ich ihr das ab. Und doch scheint seit einigen Jahren nicht mehr viel übrig zu sein von der so oft beschworenen deutschen Einheit, auch nicht in meiner Generation der 15- bis 30-Jährigen, der Generation Z. Wie sonst hätte es zu dem Ost-gegen-West-Trinkspiel kommen können?

Um das besser zu verstehen, rufe ich bei Daniel Kubiak an. Der Soziologe forscht an der Berliner Humboldt-Universität zur Abgrenzung zwischen Ost und West. Jedes Jahr um den 3. Oktober läuft bei ihm der Hörer heiß, sagt er lachend am Telefon. Er erzählt mir von einer Studie der Otto-Brenner-Stiftung aus dem Jahr 2019. Sie kam zu dem Schluss: Die „Mauer in den Köpfen“ gibt es selbst in der Generation Z noch. Und damit bei jungen Menschen, die in ein vereinigtes Deutschland hineingeboren wurden. „Die Herkunft aus Ostdeutschland spielt für viel mehr junge Ostdeutsche eine Rolle, als die Herkunft aus Westdeutschland für junge Westdeutsche eine Rolle spielt“, erklärt mir Kubiak.

„Nimm den Ossi, mit dem hast' a Gaudi!“

Paul, dessen 20. Geburtstag damals gefeiert wurde, und ich hatten uns etwa eineinhalb Jahre zuvor kennengelernt. Er, gerade fertig mit dem Abitur, war für seine Koch-Ausbildung aus Sachsen nach Regensburg gezogen, wo ich, gerade 21 und durch mit meinem ersten Semester an der Uni, drauf und dran war, eine neue Wohngemeinschaft zu gründen. „Nimm den Ossi, mit dem hast' a Gaudi“, waren die Worte meines Vaters, als ich seinen Rat zu den paar Leuten einholte, die sich mir als mögliche Mitbewohner vorgestellt hatten. Mit Paul zog im Sommer 2020 dann ein Stück ostdeutsche Jugendkultur bei mir ein. Ich erinnere mich gut: Im folgenden Winter sprachen wir am WG-Küchentisch über das Ausziehen von daheim, über das Losreißen vom Elternhaus, als Paul einen Satz sagte, der mich schlucken ließ. „Wer mit 18 noch nicht ausgezogen ist, ist doch ein Loser.“

Icon vergrößern Bierpong ist ein beliebtes Trinkspiel. Unseren Autoren brachte es auf ganz grundsätzliche Gedanken zum Verhältnis von Ost- und Westdeutschland. Foto: Christian Dittrich, dpa Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Bierpong ist ein beliebtes Trinkspiel. Unseren Autoren brachte es auf ganz grundsätzliche Gedanken zum Verhältnis von Ost- und Westdeutschland. Foto: Christian Dittrich, dpa

In und um München ist es nicht ungewöhnlich, mit Mitte oder Ende 20 bei den Eltern zu wohnen. Dafür sind die Mietpreise einfach zu hoch. Ich hatte, als ich mit 20 auszog, den Eindruck, früh dran und gewiss kein Loser zu sein. Pauls Worte stimmten mich nachdenklich: Ob wir, der westdeutsche Nachwuchs, nicht vielleicht bequemer sind, als wir es uns eingestehen? Ob wir nicht völlig anders ticken? Während es für uns Wessis im Grunde selbstverständlich war, dass die Eltern und der Staat – in Form von BAföG – für unseren Lebensunterhalt während des Studiums aufkamen, dachte Paul laut darüber nach, einen Teil seines Azubi-Gehalts an seine Eltern zu überweisen. Als Wiedergutmachung, schließlich hätten sie ihn „18 Jahre durchgefüttert“.

Warum ich Wörter wie „West“ und „Ost“ oder „Wessi“ und „Ossi“ benutze? Ich selbst hatte sie aus meinem Sprachgebrauch im Kontext der deutschen Teilung für lange Zeit verbannt, weil ich der Meinung war, sie zementierten nur eine vermeintlich vom Osten ausgehende Spaltung der Gesellschaft und seien kontraproduktiv für den Einigungsprozess. Meine ostdeutschen Freunde führten mir unter anderem auf der Party damals vor Augen, dass das eine typisch westdeutsche Einstellung sei. Sie beruhe auf der Annahme, dass mit der Wiedervereinigung auch die Gesellschaften der beiden „Deutschlands“ quasi über Nacht in einer gesamtdeutschen aufgegangen wären. Die Realität war und ist eine andere.

Daniel Kubiak, der Soziologe, weiß um die Gemeinsamkeiten und um die Unterschiede, es sind auch Unterschiede in der Mentalität. Und diese seien auch historisch bedingt. So habe es in der DDR eine „stärkere Selbstständigkeit“ bei den Männern gegeben, sagt er. Ob das in Paul irgendwie fortlebt? Thema Männer: Ich habe in Ostdeutschland den Eindruck bekommen, wie wichtig vielen dort die Betonung der eigenen Männlichkeit ist. Immer Stärke und nie Schwäche zeigen. Ich kannte dieses Männlichkeitsbild von der Generation meines Großvaters. In Sachsen begegnete es mir jedoch unter Gleichaltrigen, zum Beispiel auf jener Party. Auf der unterhielt ich mich später am Abend mit einem der Gäste über die Farbe Rosa, die er „niemals im Leben“ tragen würde, um nicht als unmännlich oder als Homosexueller dazustehen. Meine Frage, wie gut es denn um die eigene Männlichkeit bestellt sein könne, wenn man sie sich von einer Farbe infrage stellen lasse, fand er zwar überaus witzig, eine Antwort hatte er allerdings nicht.

Für 20 Prozent der jungen Ostdeutschen ist es wichtiger, ostdeutsch zu sein als deutsch

Bloß eine Szene? Eine, die nicht verallgemeinert werden kann? Daniel Kubiak empfiehlt mir einen Podcast des Gender- und Frauenforschungszentrums der hessischen Hochschulen. Darin erläutert seine Kollegin Sylka Scholz, dass es beim Männlichkeitsbild eigentlich kein Ost-West-Gefälle gibt. „Zentraler ist tatsächlich die Klassenperspektive“, sagt die Forscherin. Zumindest das scheint also eher eine Wohlstandsfrage zu sein.

Während Pauls Party wurden mehrere Runden Bierpong gespielt. Gleich in der ersten musste sich die „Westdelegation“ – vier andere Regensburger und ich – „dem Osten“ stellen, samt Paul. Identifizieren sich junge Ostdeutsche wirklich so stark als ostdeutsch? Ich lese in der Studie der Otto-Brenner-Stiftung nach. In der heißt es: Für 20 Prozent der jungen Ostdeutschen ist es sogar wichtiger, ostdeutsch zu sein als deutsch. Für 60 Prozent spielt die ostdeutsche Herkunft zumindest eine Rolle. Unter jungen Westdeutschen sind es 30 Prozent. Warum aber existiert diese Teilung in den Köpfen der 15- bis 30-Jährigen, in der Generation Z? Und warum nicht ähnlich verteilt auf beiden Seiten?

Fragt man Paul heute danach, sagt er: „Ganz ehrlich? Ich glaube, das ist eine Schutz- oder, besser gesagt, Trotzreaktion.“ Die zahlreichen negativen Vorurteile, die sofort aufkämen, wenn man sich irgendwo in Westdeutschland als ostdeutsch oute, „schweißen zusammen“, meint er. Er sagt: als Mann umso mehr. Der Stempel „männlich und ostdeutsch“ wiege am allerschwersten. Manch einer fühle sich provoziert, die damit verknüpften Vorurteile zu bestätigen. Aus diesem Geist heraus sei vermutlich auch das Ost-gegen-West-Bierpongspiel entstanden. Meint Paul.

Der Soziologe Daniel Kubiak bestätigt, dass besonders die jungen Ostdeutschen vom Diskurs über sie geprägt sind. „Niemand fragt ja, was ist eigentlich mit den Westdeutschen seit 1990 passiert“, sagt er. Rede man über das, was an der „Deutschen Einheit“ nicht geglückt sei, wandere der suchende Blick nach den Gründen dafür in der Regel nach Osten. Ich hatte damals auf der Party begriffen, dass das, was ich lange Zeit als Deutschsein verstand, in Wahrheit nur typisch westdeutsch ist. Jetzt denke ich: Um ein gemeinsames Spiel zu spielen, muss man sich auf gemeinsame Regeln einigen – beim Bierpong und in Deutschland. Oder anders: Es muss um echte Augenhöhe zwischen Ost und West gehen. Und das schreibe ich Jahrzehnte nach dem ersten „Tag der Deutschen Einheit“.

Als sich übrigens damals bei Pauls Party in der Bierpong-Partie ein Unentschieden abzeichnete, einen Sieger hat es nie gegeben, ging ich zum Ost-Team und sagte: „Jungs, egal, wie dieses Spiel ausgeht, Deutschland gewinnt!“