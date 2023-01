Krieg in der Ukraine

Leopard 2, Abrams und Challenger 2: Die westlichen Kampfpanzer im Vergleich

Drei Panzer vom Typ Leopard 2. Schon bald sollen Leopard-Kampfpanzer in der Ukraine eingesetzt werden.

Deutschland liefert den Leopard 2 an die Ukraine. Die USA den Abrams. Großbritannien ihren Challenger 2. Was eint die Kampfpanzer - und was utnerscheidet sie? Der Panzer-Vergleich.

