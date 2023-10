Parlamentswahlen in der Schweiz 2023: Infos im Überblick

Diesen Herbst wird in der Schweiz ein neues Parlament gewählt. Termin, Umfragewerte, ein Überblick über die Parteien – hier gibt es die wichtigsten Infos.

Ende Oktober 2023 wählt die Schweiz ein neues Parlament. Dabei geht es um die Frage, wie in den kommenden vier Jahren der politische Kurs der Schweiz aussehen wird. Die Wählerinnen und Wählern dürfen mit ihrer Stimme entscheiden, wer künftig im Nationalrat und im Ständerat sitzt. Doch wie genau funktioniert dieses Wahlsystem? Welche Parteien gibt es in der Schweiz und wie sehen die Umfragewerte aus? Hier gibt es einen Überblick.

Parlamentswahl in der Schweiz 2023: Das ist der Termin

Die Schweizer Parlamentswahlen finden am Sonntag, 22. Oktober 2023, statt. Alle vier Jahre wird in der Schweiz in neues Parlament gewählt. Die offizielle Bezeichnung für das Parlament lautet "Bundesversammlung". In der Schweiz ist auch vom "eidgenössischen Parlament" die Rede. Seine Hauptaufgabe ist es, Gesetze zu erlassen.

Wahl in der Schweiz 2023: Ständerat und Nationalrat

Das Schweizer Parlament besteht aus zwei Kammern: Dem Nationalrat und dem Ständerat. Der Ständerat hat 46 Plätze. Jeder Kanton in der Schweiz erhält zwei dieser Plätze, unabhängig von der Bevölkerungszahl. Die Halbkantone erhalten einen Platz. Der Ständerat wird im Mehrheitswahlsystem ("Majorzwahl") gewählt – der oder die Kandidatin, die am meisten Stimmen erhält, zieht in den Ständerat ein.

Im Nationalrat gibt es dagegen 200 Plätze. Hier ist das Bevölkerungsverhältnis der Kantone ausschlaggebend für die Abgeordnetenplätze: Je mehr Einwohner im jeweiligen Kanton leben, desto mehr Plätze dürfen besetzt werden. Der Kanton Zürich erhält als der Kanton mit der größten Bevölkerung 36 Sitze, der Kanton Schaffhausen, der nördlichste Kanton der Schweiz an der Grenze zur Deutschland, beispielweise zwei Sitze.

Parlamentswahlen in der Schweiz 2023: Diese Parteien gibt es

Zurzeit sind diese Parteien durch Abgeordnete im Schweizer Bundesparlament vertreten:

Schweizerische Volkspartei (SVP): rechts

(SVP): rechts Sozialdemokratische Partei (SP): Mitte-links

Die Mitte (DM) (Zusammenschluss aus CVP und BDP): Mitte-rechts

FDP : liberal

: liberal Grüne Partei der Schweiz (GPS)

(GPS) Grünliberale Partei ( GLP ): liberal

( ): liberal Eidgenössische Demokratische Union (EDU): rechts

Ensemble á Gauche: links

Lega dei Ticinesi : rechts

: rechts Evangelische Volkspartei (EVP): Mitte-links

(EVP): Mitte-links Partei der Arbeit Schweiz (PDA): links

Prognose für die Parlamentswahl in der Schweiz 2023

Laut Umfragen des Schweizer Instituts LeeWas von Ende September 2021 kommt die SVP aktuell auf 28,7 Prozent der Stimmen. Auf Platz zwei folgt die SP mt 17,6 Prozent, dahinter liegt die FDP mit 13,8 Prozent der Stimmen. Dahinter folgt mir nur wenigen Prozentpunkten Unterschied das Bündnis der DM mit 13,6 Prozent. Andere Umfragen sehen die FDP hinter der Mitte-Partei. Die Schweizer Grünen kommen auf 10,5 Prozent, die Grünliberalen auf 7,5 Prozent.