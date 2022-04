Die Linke will Parteispitze Ende Juni vorzeitig komplett neu wählen

Nach dem Rücktritt von Susanne Hennig-Wellsow will sich Die Linke neu aufstellen. Ende Juni soll es dafür einen Parteitag geben.

Die Spitze der Linkspartei will sich nach dem Rücktritt der Vorsitzenden Susanne Hennig-Wellsow bei einem Parteitag Ende Juni vorzeitig komplett neu aufstellen. Das habe der Vorstand der Partei bei einer Sitzung am Sonntag in Berlin beschlossen, teilte ein Linke-Sprecher mit.

Hennig-Wellsow hatte am Mittwoch 14 Monate nach Amtsantritt ihren sofortigen Rücktritt erklärt. Sie begründete dies mit unerfüllten Erwartungen bei der Erneuerung der Partei, persönlichen Motiven, aber auch mit dem Umgang der Linken mit Sexismus in den eigenen Reihen. Die reguläre Neuwahl wäre erst im Februar 2023 gewesen. Hennig-Wellsows Co-Vorsitzende Janine Wissler führt die Linke bis zum Parteitag in Erfurt alleine weiter. (dpa)

