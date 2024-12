Grüne bestimmen Landesliste für die Bundestagswahl

Die baden-württembergischen Grünen wollen am Samstag auf einem Parteitag in Reutlingen (ab 10.30 Uhr) ihre Landesliste für die Bundestagswahl am 23. Februar aufstellen. Für die Spitzenkandidatur im Südwesten tritt die neue Grünen-Bundeschefin Franziska Brantner aus Heidelberg an. Sie hatte die Liste schon bei der Bundestagswahl 2021 angeführt.

Sie will die Landespartei gemeinsam in einem Spitzenduo mit ihrer Vorgängerin im Amt der Parteichefin, Ricarda Lang, in den Wahlkampf führen. Lang kandidiert für den Listenplatz 2.

Derzeit stellen die Südwest-Grünen im Bundestag 17 Abgeordnete. Nicht mehr für den Bundestag kandidiert Bundeslandwirtschaftsminister Cem Özdemir, der seit dem Aus der Ampel-Koalition auch das Bundesbildungsministerium führt. Özdemir hatte jüngst bekanntgeben, bei der Landtagswahl im Frühjahr 2026 als Spitzenkandidat der Partei für die Nachfolge von Ministerpräsident Winfried Kretschmann antreten zu wollen. Özdemir soll vor der Aufstellung der Landesliste aber eine Rede halten. Es ist die erste große Rede seit Bekanntwerden seiner Kandidatur.