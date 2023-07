Kretschmann wirbt trotz Unionskritik für Schwarz-Grün im Bund und in Bayern

Exklusiv Merz sieht in den Grünen seinen Hauptgegner, Kretschmann wirbt für Schwarz-Grün. Baden-Württemberg profitiere von einer produktiven Spannung.

Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann wirbt trotz wachsender Kritik der Union an seiner Partei für eine schwarz-grüne Koalition auf Bundesebene als ein vorteilhaftes Bündnis für Deutschland. „Ich bin fest davon überzeugt, dass es ein großer Vorteil ist, wenn man über die klassischen Lager hinweg regiert“, sagte Kretschmann unserer Redaktion. Deshalb habe er sich in Baden-Württemberg bewusst für die Koalition mit der Union anstatt einer Ampel entschieden.

„Es geht darum, die Wirtschaftspolitik ökologisch zu imprägnieren und Ökologie zum wirtschaftlichen Erfolg zu machen“, betonte der Regierungschef mit Blick auf den Klimawandel und den Artenschwund. „Die CDU ist eine wirtschaftsnahe Partei und wir sind eine naturnahe Partei“, sagte der Grünen-Politiker. „Deshalb passt diese Koalition gut in die Zeit.“ Allerdings müssten beide Seiten die Zusammenarbeit wollen. „Ein Bündnis, das man nicht will, ist immer schwierig“, sagte der Regierungschef. „Ich hätte auch eine Ampel machen können, ich bereue allerdings keinen Tag, dass ich das nicht gemacht habe“, sagte Kretschmann.

Kretschmann empfiehlt Söder eine Koalition mit den Grünen

Er halte nichts davon bei Koalitionen nach größtmöglichen Schnittmengen zu suchen. „Die entscheidende Frage muss sein, welches Bündnis entwickelt die beste Dynamik für das Land“, betonte Kretschmann. „Baden-Württemberg profitiert von einer produktiven Spannung bei der Transformation zu einer ökologischen Zukunftswirtschaft.“

Kretschmann empfahl deshalb auch CSU-Chef Markus Söder nach der kommenden Landtagswahl eine Koalition mit den Grünen. „Das klappt auch gut in Hessen, in Nordrhein-Westfalen oder in Schleswig-Holstein“, sagte der Ministerpräsident. „Und ich bin sicher, das würde auch in Bayern klappen.“ Die Freien Wähler als CSU-Koalitionspartner in Bayern bedienten sich dagegen bei den Methoden der Populisten, sagte Kretschmann mit Blick auf die umstrittenen Aussagen des Parteichefs Hubert Aiwanger umstrittenen Auftritt bei der Anti-Heizungsgesetz-Demonstration in Erding. „Und ich verstehe ehrlich gesagt nicht, warum Markus Söder mit Leuten weitermachen will, die derart populistische Reden schwingen“, erklärte Kretschmann.

