Stark-Watzinger will FDP-Landesliste anführen - Parteitag

Nach dem Bruch der Berliner Ampel-Koalition will die ehemalige Bundesbildungsministerin Bettina Stark-Watzinger (FDP) erneut in den Bundestag einziehen. Bei einem FDP-Parteitag in Wetzlar will sich die 56-Jährige heute als hessische Spitzenkandidatin ihrer Partei für die vorgezogene Bundestagswahl im Februar nominieren lassen.

Auf der Tagesordnung des Parteitags mit parallel stattfindender Landesvertreterversammlung stehen zudem Beratungen über den Leitantrag «Standhaft für unser Land - Zeit für die Wirtschaftswende: Wachstum, Sicherheit und Generationengerechtigkeit»

Wer sich nach Stark-Watzinger für die folgenden Listenplätze bewirbt, stand zunächst noch nicht fest. Die Bundestagswahl soll nach dem Bruch der Ampel-Regierung am 23. Februar stattfinden. Zu dem Parteitag in der mittelhessischen Stadt werden rund 300 Delegierte erwartet.