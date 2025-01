Rülke zum neuen FDP-Landeschef gewählt

Hans-Ulrich Rülke ist neuer Chef der FDP in Baden-Württemberg. Die Delegierten wählten den 63-Jährigen beim Parteitag in Fellbach mit 84,9 Prozent an die Spitze des Landesverbands. 10,8 Prozent stimmten gegen ihn, 4,3 Prozent enthielten sich. Rülke ist bereits Fraktionschef der FDP im Landtag. Einen Gegenkandidaten gab es nicht.

Der langjährige FDP-Landesvorsitzende Michael Theurer hatte zuvor seine Ämter abgelegt, weil er einen Job im Vorstand der Deutschen Bundesbank angenommen hatte. Theurer stand seit 2013 an der Spitze der Landespartei. Mit der Übernahme beider Ämter will Rülke nach eigenen Worten Beinfreiheit für die Landtagswahl im Frühjahr 2026 gewinnen