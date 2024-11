Konflikt wegen Parteizugehörigkeit: Innenministerin setzt Verfassungsschutz-Chef ab

“Haldenwang macht weiter Parteipolitik. Das ging jetzt schnell. Um zur nächsten Bundestagswahl ins Parlament zu kommen, tritt Haldenwang als Verfassungsschutzchef-Chef ab. Aber für die CDU kämpft er jetzt engagiert weiter „gegen Rechts“. Da will jemand seine Belohnung für treue Dienste.” - Da will jemand das selbe machen wie Merkel: Die erfolgsversprechendste, noch halbwegs konservative Partei für seine persönlichen Karrierezwecke zurechtmodeln, sprich: auf links drehen. Haldenwangs Ansinnen ist für die CDU/Union mit Vorsicht und Mißtrauen zu begegnen. Durchaus möglich, daß mit dieser Information genau das Gegenteil eintrifft, was die CDU will: Viele skeptische Konservative werden, nicht nur dank Merz’ Sympathie für Grüne und Habeck sowie Links-U-Boot Haldenwang dann eben doch nicht Union/CDU wählen, sondern lieber die ehrlich Konservativen, die Linksorientierte am liebsten noch ganz schnell verbieten wollen.