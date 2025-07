Boris Pistorius auf Einkaufstour in Washington

Die Sonne sticht, eine leichte Brise weht über den Potomac, ein Pärchen öffnet klappernd das Tor zum Steg, der zu den Booten führt. Sommer-Idylle in Sichtweite des Pentagon, des US-Verteidigungsministeriums. Auf einmal wird es unruhig, zahlreiche Männer in schwarzen Anzügen laufen über das Gelände, Boris Pistorius, der deutsche Verteidigungsminister, bringt sich vor den Fernsehkameras in Stellung, um über den Krieg zu reden – und einen Erfolg, den er heute für die von Putin bedrängte Ukraine erreicht hat.

Pistorius ist zum Antrittsbesuch bei seinem US-Amtskollegen Pete Hegseth nach Washington gereist. Ein paar Malhat man sich schon in Brüssel getroffen und beim Nato-Gipfel, doch dies ist die erste offizielle Visite, entsprechend muss das Statement für die Journalisten jetzt sitzen. „Quietly und quickly“, soll es nun mit der Lieferung zusätzlicher Patriot-Systeme an das umkämpfte Land gehen, sagt Pistorius, „ruhig und schnell“.

Kanzler Merz versichert Trump: „Deutschland wird sich entschieden einbringen“

Was Pistorius da vor idyllischer Kulisse beschreibt, könnte, bei aller Vorsicht, eine Zeitenwende in der amerikanischen Haltung gegenüber Kiew bedeuten. Deutsche und Amerikaner haben sich im Grundsatz darauf geeinigt, zwei Patriot-Raketenabwehrsysteme an die Ukraine zu liefern. Die Kosten übernehmen die Deutschen – eine Milliarde Euro pro Einheit. US-Präsident Donald Trump hatte das Vorhaben am Montagmittag bereits bei einem Treffen mit Nato-Generalsekretär Mark Rutte angekündigt. „Für uns wird das ein Geschäft sein, und wir werden ihnen Patriots schicken, die sie dringen brauchen.“ Kanzler Friedrich Merz bestätigt per Pressemitteilung aus Berlin: Er habe Trump zugesichert: „Deutschland wird sich entschieden einbringen“.

Sicher, der brutale, ja demütigende Empfang, den Trump und sein Vize J.D. Vance dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj vor wenigen Wochen im Oval Office bereiteten, ist längst nicht vergessen. Auf der anderen Seite brachten seitdem alle Bemühungen Trumps, Putin zu einem Waffenstillstand zu bewegen, keinerlei Fortschritte. Entsprechend sauer regiert der US-Präsident. Auf einmal scheint alles möglich – hohe Zölle gegen Russland, Patriot-Raketen für Kiew und ein Waffendeal mit Europa. „Allen ist offenkundig geworden, dass jeder Versuch, auf Putin zuzugehen, mit noch heftigeren Angriffen beantwortet wird“, sagt Pistorius am Flussufer.

Wie der Patriot-Deal mit den USA zustande kam

Den möglichen Patriot-Deal eingefädelt hat Pistorius vor einigen Wochen bei einem Telefonat mit Hegseth. Der US-Minister drängte den Deutschen mehr der eigenen Patriot-Raketensysteme an die Ukraine abzugeben, Pistorius lehnte ab. Deutschland habe bereits einige seiner Systeme an die Ukraine und Polen Systeme abgegeben, mehr gehe nicht. Der Amerikaner drängte weiter, immerhin sagten die Europäer doch immer, wie wichtig ihnen die Unterstützung Kiews sei, da brachte Pistorius die Idee ins Spiel: Die USA könnten zwei Systeme in die Ukraine liefern, Deutschland würde zahlen.

Fest vereinbart ist noch nichts, aber der Wille ist da. Jetzt gilt es Details zu klären. Offen ist beispielsweise, ob die USA Patriot-Systeme aus ihren Beständen liefert oder ob mit dem Geld der Deutschen bei der Industrie neue Systeme bestellt werden. Nicht ausgeschlossen scheint auch, dass die Deutschen den Ukrainern weitere Patriots aus ihren Beständen schicken – und der Ersatz aus den USA dann nach Deutschland kommt. So oder so bleibt Deutschland was die Luftverteidigung angeht, der führende Unterstützer der Ukraine, auch daran erinnert Pistorius in Washington.

Die Patriot-Systeme sind eine teure Anschaffung – von der Radaranlage bis zu den Stargeräten für die Raketen. Sie sind in der Regel in einer Art Container auf einem Lastwagen montiert. Die Lenkflugkörper für die deutschen Systeme kommen vom Unternehmen MDBA in Schrobenhausen. Erst im vergangenen Herbst kam Pistorius mit Bayerns Ministerpräsident Markus Söder zum Spatenstich für eine neue Produktionshalle nach Oberbayern.

Pistorius und Hegseth treffen aufeinander: Diese Themen stehen im Vordergrund

Neben der Unterstützung für die Ukraine ging es bei Pistorius Treffen mit „Pete“, wie er den US-Verteidigungsminister am Potomac nennt, um die rund 38 000 US-Soldaten, die mit ihren Familien in Deutschland stationiert sind – und deren Abzug Trump immer wieder angedroht hatte. Derzeit überprüfen die Amerikaner, wie und an welchen Standorten sie ihre Streitkräfte weltweit besser einsetzen können – und wie viele Deutschland womöglich verlassen müssen. Die Deutschen nehmen diese Prüfung offenkundig sehr ernst und drängen, wenn überhaupt, auf einen graduellen Abzug nach einem klaren Zeitplan. Dabei müsse aber vermieden werden, dass es zu Lücken bei den militärischen Fähigkeiten in Europa kommt, sagt Pistorius. Zudem müsse die atomare Abschreckung gewährleistet sein, etwas, was die Amerikaner ihrerseits nicht in Frage stellen.

Zudem steht die militärische Zusammenarbeit im Fokus. Deutschland hat 35 F-35-Kampfjets bei der Firma Lockheed-Martin für 10 Milliarden Dollar bestellt, die ersten werden kommendes Jahr geliefert. Dazu geht es um die Stationierung weitreichender Mittelstandsraketen in Deutschland zu stationieren, eine Vereinbarung, die noch auf die Vorgängerregierungen von Olaf Scholz Scholz und Joe Biden zurückgeht. Nun haben die Deutschen per Brief signalisiert, das Mittelstrecken-Raketensystem Thypon kaufen zu wollen – damit können Raketen mit 2000 Kilometern Reichweite abschossen werden – ein Signal der Abschreckung in Richtung Putin. Hegseth habe das wohlwollend zur Kenntnis genommen, sagt Pistorius.

So ist das nun offenbar zwischen Deutschen und Amerikanern – Streit mit Trump lässt sich einhegen. Am einfachsten dann, wenn die Deutschen bezahlen.