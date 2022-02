Grüne stellen sich Anhebung der Pendlerpauschale in den Weg

Weil die Preise für Sprit unerbittlich klettern, feiert der Dauerbrenner „höhere Pendlerpauschale“ ein weiteres Comeback. FDP und SPD sind dafür, die Grünen dagegen.

Bundesfinanzminister Christian Lindner hat das Spiel klug eröffnet. Der FDP-Chef zeigt sich offen für eine stärkere Entlastung der Pendler, die wegen der Rekordpreise für Benzin und Diesel stöhnen. Lindners Bedingung: Es muss Einigkeit in der Ampel-Koalition darüber bestehen. Das tut es aber nicht, weshalb der Schachzug für Lindner bisher günstig zu haben ist. Denn die Grünen lehnen die Aufstockung ab.

"Die Pendlerpauschale privilegiert vor allem höhere Einkommen und ist keine Antwort auf die fossile Inflation", erklärte der Grünen-Chefhaushälter Sven-Christian Kindler. Seine Partei ist auch dagegen, weil sie die Kilometerpauschale für eine umweltschädliche Subvention hält.

In der FDP-Fraktion gibt es Unterstützung für den Vorstoß

Diese Subvention lässt sich der Staat einiges kosten. Sie summiert sich auf 5,5 Milliarden Euro pro Jahr, die an Steuereinnahmen verloren gehen. Erst vor kurzem hatte der Finanzminister an seine Kabinettskollegen geschrieben, es bei den Ausgabenwünschen nicht zu übertreiben. Offenbar ohne Erfolg, für die nächsten Jahre sind Wünsche für Mehrausgaben in Höhe von 400 Milliarden Euro an ihn herangetragen worden.

Würde die Pendlerpauschale erhöht, kämen weitere Milliarden hinzu. Eine Anhebung um fünf Cent pro gependelten Kilometer würde den Staat jährlich 1,16 Milliarden Euro kosten. Stiege sie um 15 Cent, summierten sich Mindereinnahmen sogar auf 4,76 Milliarden Euro, wie die Beamten im Finanzministerium errechnet haben. Lindner kann bei diesem Spiel dennoch nur gewinnen. Bleiben die Grünen bei ihrem Nein, kann er sie dafür verantwortlich machen, nicht an die hart Arbeitenden in diesem Land zu denken. Fallen die Grünen um, muss er zwar das Geld auftreiben, kann die Liberalen aber als Anwalt der fleißigen Mitte der Gesellschaft präsentieren.

In der FDP-Fraktion gibt es Unterstützung für den Vorstoß des Parteivorsitzenden. "Uns ist bewusst, dass die Inflation und die damit verbundenen steigenden Preise ein großes Problem besonders für Menschen mit kleinen und mittleren Einkommen sind. Insofern wären wir durchaus offen dafür, die Pendlerpauschale zu erhöhen und so der arbeitenden Mitte unter die Arme zu greifen", sagte Fraktionschef Christian Dürr unserer Redaktion.

Druck bekommt die Ampel von der Opposition

Die SPD als größter Koalitionspartner steht beim Spiel um die Entlastung der Pendler an der Seite der FDP. Aus der Fraktion der Sozialdemokraten kommt Zustimmung. Schon jetzt arbeitet die Ampel-Koalition an einem Entlastungspaket, das im Sommer beschlossen werden soll. Vorgesehen ist ein Heizkostenzuschuss für die Empfänger von Wohngeld, die Abschaffung der EEG-Umlage und die Aufteilung der Mehrbelastung aus der CO 2 -Steuer. Die Koalition wird entscheiden müssen, ob sie eine steigende Pendlerpauschale in den Korb packt.

Druck bekommt die Ampel von der Opposition. „Wir brauchen dringend eine Erhöhung der Pendlerpauschale - und zwar vom ersten Kilometer an", sagte der CSU-Finanzpolitiker Sebastian Brehm unserer Redaktion. Vom Finanzminister forderte er, seinen Worten auch Taten folgen zu lassen. "Die Menschen, die jeden Tag gerade in der Fläche viele Kilometer auf dem Weg zur Arbeit zurücklegen müssen, müssen angesichts der massiv gestiegenen Treibstoffkosten entlastet werden."

Wegen der enormen Preissprünge an den Tankstellen wird die seit Jahresbeginn greifende Aufstockung der Pendlerpauschale aufgefressen. Seit Anfang Januar beträgt sie 35 Cent je Kilometer Arbeitsweg, allerdings erst ab Kilometer 21. Für die ersten 20 Kilometer bleibt es beim bisherigen Satz von 30 Cent. Der Betrag kann bei der Einkommensteuererklärung gegengerechnet werden und senkt die zu zahlenden Steuern. Eine nochmaliges Anheben der Pauschale würde den Pendlern also kurzfristig nicht helfen, weil die Steuererklärung normalerweise für das abgelaufene Jahr abgegeben wird. Zudem profitieren Menschen, die wenig verdienen, kaum von der Subvention, weil sie auf ihr Einkommen ohnehin kaum Steuern zahlen. Verbraucherschützer fordern deshalb, die Kilometergutschrift durch ein Mobilitätsgeld zu ersetzen, das nicht vom Verdienst abhängt.