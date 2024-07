Diebe fahren mit E-Bikes einfach aus dem Geschäft

Mit einer ziemlich dreisten Methode haben zwei Diebe zwei hochwertige E-Bikes aus einem Zweiradgeschäft in Pfaffenhofen an der Ilm gestohlen. Die beiden Männer suchten sich am Freitag während der Öffnungszeiten zwei Fahrräder aus und fuhren damit nach Polizeiangaben einfach aus dem Geschäft heraus. Die Täter entkamen demnach unerkannt in unbekannte Richtung. Die gestohlenen E-Bikes haben einen Gesamtverkaufswert von etwa 11.000 Euro.

