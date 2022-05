Söder stellt am Freitag neuen Generalsekretär vor

Die CSU scheint kurz nach dem Rücktritt von Generalsekretär Stephan Mayer einen Nachfolger gefunden zu haben. Diesen will CSU-Chef Markus Söder am Freitag verkünden.

Nach dem überraschenden Rückritt von CSU-Generalsekretär Stephan Mayer stand Markus Söder unter Druck. Es scheint, als könne er nun schnell liefern. Am Freitag will er bereits einen Nachfolger bekanntgeben. Der CSU-Chef hat den Parteivorstand für 10.30 Uhr kurzfristig zusammengerufen. Der einzige Punkt auf der Tagesordnung soll laut dpa die Vorstellung des neuen Generalsekretärs sein.

Die Öffentlichkeit soll dann um 11.00 Uhr von der Entscheidung Söders erfahren. Dann informiert dieser in einer Pressekonferenz über die Personalie.

Seine Entscheidung wird mit Spannung erwartet - auch weil Mayers Rücktritt für Söder zu einem ungünstigen Zeitpunk kam. Erst im Februar hatte er Mayer eingesetzt, mit dem Ziel, dass dieser die CSU fit für den Landtagswahlkampf im kommenden Jahr macht. Nun musste er sich kurzfristig einen neuen Wahlkampf-Manager suchen.

"Es ist ein bitterer Tag, ich bin persönlich sehr betroffen. Ich hatte mit Stephan Mayer gestern ein langes und persönliches Gespräch. In diesem hat er mich eindrücklich gebeten, ihn aus gesundheitlichen Gründen aus dem Amt zu entbinden. Es geht ihm tatsächlich nicht gut", hatte Söder den Rücktritt von Mayer kommentiert und diesen eine "menschliche Tragödie" gennant.

Vorausgegangen war dem Rücktritt des 48-Jährigen auch ein Skandal. Mayer hatte einem Report des Magazins Bunte mit "Vernichtung" gedroht, nachdem dieser berichtet hatte, dass Mayer einen achtjährigen Sohn habe, für dessen Unterhalt er nicht aufkomme.

Söder hatte das Verhalten Mayers bei einer kurzen, aber emotionalen Pressekonferenz nach dessen Rücktritt scharf kritisiert: "Offenkundig hat es nach Berichterstattung eines oder mehrere Gespräche zwischen Stephan Mayer und einem Journalisten gegeben. Die dabei gefallenen Worte sind in keinster Weise zu akzeptieren und völlig unangemessen. Das ist kein Umgangsstil. Es ist aber sehr schade und dahinter steht eine menschliche Tragödie. Ich wünsche ihm gute Besserung. Es wäre nicht unsere Wortwahl gewesen, wir waren über diese erschüttert. Das ist nicht der Stil der CSU und meiner sowieso nicht. Stephan Mayer kann sich an die Worte nicht genau erinnern, sieht das aber auch so, falls diese so gefallen sind."

