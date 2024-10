Gedenkstunde für Oskar Schindler im Landtag

Das Landtagsplenum beginnt seinen zweiten Sitzungstag diese Woche mit einer Sicherheitsdebatte zur Nato und Bundeswehr. In dem gemeinsamen Antrag der Regierungsfraktionen von CDU und SPD wird unter anderem begrüßt, dass die Nato die militärische Hilfe für die Ukraine künftig mit 700 Soldaten und Zivilbeschäftigten von Wiesbaden aus steuern will.

Zu den weiteren Themen des Plenarmittwochs zählt eine Forderung der FDP-Fraktion, den wissenschaftlichen Klimabeirat des Landes abzuschaffen. Das Gremium koste jährlich 200.000 Euro, ohne dass es einen erkennbaren Beitrag zum Klimaschutz leiste, argumentieren die Liberalen.

Am Nachmittag ist eine Gedenkstunde zum 50. Todestag von Oskar Schindler geplant, der auch in Frankfurt gelebt hatte. Schindler rettete mit seiner Frau Emilie in seinen Fabriken angestellte jüdische Zwangsarbeiter vor der Ermordung in den Vernichtungslagern des NS-Regimes.