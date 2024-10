Drei Unbekannte schlagen 20-Jährigen krankenhausreif

Drei Männer sollen einem 20-Jährigen in der Hofer Innenstadt die Nase gebrochen haben. Wie die Polizei mitteilte, sollen die Unbekannten in der Nacht unvermittelt auf den jungen Mann eingeschlagen haben, bis dieser zu Boden ging. Anschließend flüchteten die Täter. Der 20-Jährige konnte einen Autofahrer anhalten, der die Polizei rief. Der junge Mann wurde in ein Krankenhaus gebracht.

Nähere Angaben zu den Tätern und den Hintergründen des Angriffs lagen zunächst nicht vor. Die Polizei sucht nun nach Zeugen.