Von der Leyen empfängt polnischen Präsidenten: Entspannt sich das Verhältnis?

Lenkt Polen im Streit um die Justizreform ein? Oder handelt es sich bei den Ankündigungen aus Warschau lediglich um eine Finte, damit die EU-Gelder wieder fließen?

Andrzej Duda hatte vorsorglich die weiße Fahne geschwenkt, bevor er sich am Montag auf den Weg nach Brüssel machte. Aber würde die Versöhnungsgeste des polnischen Präsidenten ausreichen, um den festgefahrenen Streit zwischen seiner Regierung und der EU beizulegen?

Ende vergangener Woche hatte Duda einen Gesetzentwurf vorgelegt, der die Abschaffung von Polens Disziplinarkammer am Obersten Gericht einleiten soll. Sein Land brauche Ruhe und Frieden mit der Staatengemeinschaft, in diesen Zeiten der internationalen Krise müsse man „als gemeinsame Kraft“ zusammenstehen.

Worum ging es bei der Justizreform in Polen?

Doch meint es der Pole, immerhin einer der Architekten der umstrittenen Justizreformen, überhaupt ernst mit seiner Ankündigung? Die Disziplinarkammer, deren Mitglieder vom politisch kontrollierten Landesjustizrat ernannt werden, kann Richter bestrafen und suspendieren. Für den Europäischen Gerichtshof ist deren Arbeit nicht mit EU-Regeln zur Unabhängigkeit und Unparteilichkeit der Justiz vereinbar. Der Disput sorgt seit Jahren für Spannungen.

Allzu viel Vertrauen schien in Brüssel jedenfalls nicht zu herrschen, als Duda zunächst von Ratspräsident Charles Michel und dann von EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen empfangen wurde. Man präsentierte sich jeweils für die Fotografen, auf eine Pressekonferenz oder gemeinsame Erklärungen verzichteten die Politiker.

Warschau zahlt bislang die EU-Strafe nicht

Sie habe ein „gutes Gespräch“ mit Duda gehabt über „unsere ernsten Sicherheitsbedenken in Europa, da Russland unseren Nachbarn, die Ukraine, bedroht“, schrieb von der Leyen im Anschluss an das Treffen auf Twitter. „Europäische Solidarität und Einigkeit sind entscheidend.“ Den Streit in Sachen Rechtsstaatlichkeit erwähnte sie in ihrem Tweet nicht.

Aber es ist kein Geheimnis, dass Polen zunehmend in die Bredouille gerät, denn der Konflikt kostet Warschau vor allem viel Geld. Zurzeit muss Warschau täglich 1,5 Millionen Euro an Strafzahlungen an die EU überweisen. Zumindest theoretisch. Bislang weigert sich die Regierung zu zahlen.

Corona-Geld gibt es von der EU nur unter Auflagen

Außerdem blockiert die Kommission die Auszahlung von Hilfen aus dem Corona-Aufbaufonds, während andere Mitgliedstaaten, darunter auch Deutschland, bereits die erste Rate erhalten haben. Erst wenn Polen auf den Weg der Rechtsstaatlichkeit zurückkehrt, soll das Geld aus dem Paket fließen. Das Land, eines der Hauptnutznießer des EU-Fonds, kann mit Zuschüssen von 23,9 Milliarden Euro und billigen Krediten in Höhe von 12,1 Milliarden Euro rechnen.

Hinzu kommt, dass es bis August 2023 noch weitere Kredite aus dem Aufbaufonds beantragen könnte – bis zu einer Gesamtkreditsumme von 34,2 Milliarden Euro. Angesichts von steigender Inflation und hoher Gaspreise braucht die nationalkonservative Regierungspartei Recht und Gerechtigkeit (PiS) die finanzielle Unterstützung dringend. Nächstes Jahr stehen zudem Wahlen an.

Die EU will Taten sehen

Dementsprechend misstrauisch bewerten nicht nur Beobachter in Polen, sondern auch die Partner in Brüssel die jüngsten Pläne von Duda. Handelt es sich um einen taktischen Rückzug und am Ende wird der Disziplinarkammer nur ein neuer Name verpasst, während weiterhin gegen EuGH-Urteile verstoßen wird? „Wir reagieren nicht auf bloße Ankündigungen“, hieß es vor ein paar Tagen von einem Sprecher der Kommission.

Schon einmal schien es, als würde Polen einlenken. So verkündete Warschau Anfang August letzten Jahres, das Gremium in seiner jetzigen Form auflösen zu wollen. Doch nicht nur ging die Arbeit weiter. Mit dem Urteil des politisch besetzten Verfassungstribunals Polens Anfang Oktober, laut dem zentrale Teile des EU-Vertrags unvereinbar mit der nationalen Verfassung seien, war der Streit zwischen Brüssel und Warschau vollends eskaliert.