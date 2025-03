Walesa wirft Trump kommunistische Verhörmethoden vor

Die Vorwürfe aus Warschau an Donald Trump sind hart, außergewöhnlich hart. Doch Lech Walesa und die rund 40 Mitunterzeichner des offenen Briefes an den US-Präsidenten dürften wissen, wovon sie sprechen: Die Gegner des früheren polnischen Regimes, die eine entscheidende Rolle beim Zusammenbruch des Warschauer Paktes gespielt haben, fühlten sich angesichts der Bilder von den scharfen Attacken, die Trump und sein Vize J. D. Vance gegen den ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj am Freitag führten, an Szenen vor „kommunistischen Gerichten“ oder bei „Verhören“ durch kommunistische Geheimdienste erinnert.

„Wir sind schockiert, dass Sie Präsident Wolodymyr Selenskyj auf die gleiche Weise behandelt haben“, wenden sich die Unterzeichner, die als Akteure der polnischen Opposition in Warschau in den 1980er Jahren von Verfolgung und Verhaftung bedroht waren, direkt an Trump.

Der Staatsgast aus der Ukraine wurde förmlich aus dem Oval Office rausgeschmissen

Der vor Vertretern der Presse im Oval Office ausgetragene Streit mit Selenskyj wurde von Trump und Vance auf eine Art beendet, die einem Rausschmiss des Staatsgastes gleichkam. Inzwischen hat der US-Präsident die Militärhilfe für die Ukraine gestoppt.

Der offene Brief Walesas schlägt auch in den USA Wellen, denn gerade dort war und ist er eine Ikone des Freiheitswillens gegen den Totalitarismus. Die ganze Welt verfolgte Anfang der 80er Jahre atemlos, wie ein Elektriker und Werftarbeiter in Danzig als Streikführer und Gesicht der Gewerkschaft Solidarność das kommunistische System herausforderte. Das Regime versuchte im Dezember 1981 noch, die von weiten Teilen der polnischen Bevölkerung getragene Widerstandsbewegung durch die Ausrufung des Kriegsrechts zu zerschlagen. Der spätere Friedensnobelpreisträger Walesa wurde unter Hausarrest gestellt. Doch Ende der 1980er Jahre setzt sich schließlich der Freiheitswille gegen die Unterdrückung durch.

Walesas Anteil am Fall des Eisernen Vorhangs ist unbestritten

Auch wenn Walesa als polnischer Staatspräsident in den Jahren 1990 bis 1995 den Erwartungen vieler Landsleute nicht gerecht werden konnte, ist sein Anteil am Fall des Eisernen Vorhangs unbestritten. Daran konnten auch die vom langjährigen Solidarność-Chef immer vehement bestrittenen Gerüchte über Geheimdienst-Kontakte nichts ändern.

Klar und grundsätzlich ist die Anklage der Unterzeichner gegen die Kehrtwende der US-Politik unter Trump gegenüber der Ukraine: „Wir finden Ihre Erwartung von Respekt und Dankbarkeit für die materielle Hilfe der USA für die Ukraine in ihrem Kampf gegen Russland beleidigend“, heißt es da. Dankbarkeit gebühre vielmehr den „heldenhaften ukrainischen Soldaten, die ihr Blut vergossen haben, um die Werte der freien Welt zu verteidigen“. Schließlich würden die Ukrainer in ihrem „Kampf für die Unabhängigkeit ihrer Heimat“ seit mehr als elf Jahren „ihr Leben aufs Spiel setzen“.

Unterzeichner wenden sich gegen Verknüpfung von Militärhilfe und ökonomischen Gegenleistungen

Auch wenden sich Walesa und seine Mitunterzeichner – darunter prominente Persönlichkeiten wie Adam Michnik, einst antikommunistischer Dissident und heute Chefredakteur der größten Tageszeitung des Landes Gazeta Wyborcza – gegen die Verknüpfung von Militärhilfe und ökonomischen Gegenleistungen: „Die Unterstützung der USA für die Ukraine kann nicht als wirtschaftlicher Austausch betrachtet werden.“

Gleichzeitig erinnern die Unterzeichner die Vereinigten Staaten daran, dass sie gemeinsam mit Großbritannien das Budapester Memorandum von 1994 unterzeichnet hätten. Daraus erwachse die Verpflichtung, die Unverletzlichkeit der ukrainischen Grenzen zu garantieren.

Lech Walesa hatte bereits vor den US-Wahlen massiv vor einer zweiten Amtszeit Trumps gewarnt, die globale negative Auswirkungen haben würde. Er sprach gar von einem „Unglück für die Welt“.