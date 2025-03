Außenministerin Annalena Baerbock soll Präsidentin der Vollversammlung bei den Vereinten Nationen in New York werden. Die Bundesregierung will die Grünen-Politikerin nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur aus Regierungskreisen in Berlin als deutsche Kandidatin für den Vorsitz der UN-Generalversammlung in der Sitzungsperiode 2025/26 benennen. (dpa)

