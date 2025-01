Lindner bekommt Schaumtorte ins Gesicht – und wehrt sich

Der FDP-Vorsitzende Christian Lindner ist bei einem Wahlkampfauftritt in Greifswald von einer jungen Frau mit einer schaumartigen Substanz beworfen worden. Sie traf den früheren Finanzminister dabei direkt ins Gesicht. Eine lokale FDP-Sprecherin und Augenzeugin sagte, es habe sich um eine Pseudo-Torte aus Rasierschaum gehandelt.

Die Frau traf den früheren Finanzminister dabei direkt ins Gesicht. Foto: Stefan Sauer, dpa

Lindner probierte den Schaum und setzte seine Rede fort. „Es war leider nicht Sahne, sondern nur Seife“, sagte er. „Wenigstens das hätten sie besser machen können, dann hätte ich auch was davon gehabt“, so Lindner weiter, als er sich mit einer Serviette das Gesicht abwischte.

Wahlkampfauftritt: Lindner schmierte Angreiferin Schaum zurück in die Haare

Der Ex-Finanzminister hatte bei der Wahlkreisveranstaltung in Greifswald in einem kleinen Saal vor mehreren Menschen gesprochen. Die Angreiferin wurde von seinen Sicherheitsleuten direkt zu Boden gebracht, wie auf einem dpa-Video zu sehen ist. Zuvor hatte sie „Sehr geehrter Herr Lindner“ gesagt und ihm dann den Schaum ins Gesicht geworfen. Lindner selbst schmierte der Frau ein Teil des Schaumes zurück in die Haare.

Linder nahm den Vorfall mit Humor und schmierte der Frau den Schaum zurück in die Haare. Foto: Stefan Sauer, dpa

Die FDP-Sprecherin sprach von nicht zu akzeptierenden tätlichen Angriff. Am Nachmittag wollte Lindner nach Rostock kommen. (dpa)