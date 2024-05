"Rockin' in a Free World": US-Außenminister Blinken greift in Kiew zur Gitarre

Der US-Außenminister greift in einer Kneipe zur Gitarre. Der Titel ist ein Signal an die Ukraine.

Wenn nichts mehr hilft, dann hilft nur noch Beten. Oder Musik. Die kann sogar eine politische Wirkung entfalten – und wer wüsste das besser als die Einwohner der Bundesrepublik. Jenes Landes also, in dem die Scorpions Ende der 80er-Jahre den "Wind of Change" aufspürten und ihm ein musikalisches Denkmal setzten. Und als die Mauer um Berlin schon bröckelte, riss sie ein brustbehaarter Rettungsschwimmer namens David Hasselhoff mit "Looking for Freedom" ein.

Insofern war es fast schon naheliegend, was US-Außenminister Antony Blinken nun bei seinem Besuch in Kiew unternahm. Zuerst sagte er dem ukrainischen Staatspräsidenten Wolodymyr Selenskyj Unterstützung im Krieg zu, den Russland seit Februar 2022 gegen den Nachbarn führt. Als das getan war, tat Blinken, was viele andere nach getaner Arbeit auch gerne tun, und suchte eine Kneipe auf.

US-Außenminister Blinken rockt in Kiew: "Es sind schwere Zeiten"

In der Kneipe "Barman Dictat" beließ es Blinken aber nicht bei einem Kaltgetränk. Nein, er griff zur E-Gitarre. Handyaufnahmen zeigen, wie er, begleitet von heimischen Musikern, auf der Bühne auftritt. Die Auswahl des Musikstücks bedarf wenig Interpretation: Mit Neil Youngs Klassiker "Rockin’ in the Free World" wolle er ein Zeichen an die Ukraine senden. Denn, wie Blinken den Zuhörern in der Kneipe sagte: "Es sind schwere Zeiten. Aber die Vereinigten Staaten stehen zu euch, ein Großteil der Welt steht zu euch." Aktuell werde nicht nur für die Ukraine, sondern eben allgemein für die freie Welt gekämpft.

Die Zeiten werden in Kiew schwer bleiben. Zu hören, dass man nicht alleine ist, hat aber noch nie geschadet.

