Trump gibt Einigung bei Gaza-Gesprächen bekannt

Zwei Jahre nach Beginn des Gaza-Kriegs haben sich Israel und die islamistische Hamas nach Angaben von Präsident Donald Trump auf die Umsetzung der ersten Phase eines US-Friedensplans geeinigt. Alle Geiseln würden bald freigelassen und Israel werde seine Truppen auf eine vereinbarte Linie zurückziehen, teilte Trump nach indirekten Verhandlungen der Konfliktparteien in Ägypten auf seiner Plattform Truth Social mit.
Von dpa
    Bei den Gesprächen in Scharm el Scheich haben die Unterhändler einen Durchbruch erreicht.
    Bei den Gesprächen in Scharm el Scheich haben die Unterhändler einen Durchbruch erreicht. Foto: Uncredited/AP/dpa

