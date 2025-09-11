Icon Menü
Prozess

Verurteilter Solingen-Attentäter legt Revision ein

    Der Verurteilte legt Revision ein.
    Der Verurteilte legt Revision ein. Foto: Federico Gambarini, dpa (Archivbild)

    Der zu lebenslanger Haft und Sicherungsverwahrung verurteilte Attentäter von Solingen, Issa al Hasan, hat Revision gegen das Urteil des Oberlandesgerichtes Düsseldorf eingelegt. Das teilte das Gericht mit. (dpa)

