Verurteilter Solingen-Attentäter legt Revision ein

Der zu lebenslanger Haft und Sicherungsverwahrung verurteilte Attentäter von Solingen, Issa al Hasan, hat Revision gegen das Urteil des Oberlandesgerichtes Düsseldorf eingelegt. Das teilte das Gericht mit. (dpa)
Prozess
