Jürgen Falter: „Die AfD kann sogar noch stärker werden“

Herr Professor Falter, die Wahlen in Sachsen und Thüringen wurden als Test für die Demokratie beschworen. War das eine Schicksalswahl für Deutschland?

JÜRGEN FALTER: Das war vielleicht eine Schicksalswahl für Sachsen und Thüringen, aber nicht für Deutschland. Für die beiden Länder wird es spannend, welche Koalitionen sich bilden oder ob es in Thüringen wieder zu einer Minderheitsregierung kommen wird, wie in den vergangenen fünf Jahren.

Die CDU lehnt jede Zusammenarbeit mit der Linkspartei ab. Wie glaubwürdig wäre eine Koalition mit dem Bündnis Wagenknecht?

FALTER: Abgesehen von einer Minderheitsregierung bleibt der CDU in Thüringen gar nichts anderes übrig, da die Brandmauer zur AfD auf Bundesebene steht und auch auf Landesebene zumindest derzeit nicht eingerissen werden dürfte. Inhaltlich dürfte eine Koalition von CDU und BSW sehr schwierig werden und sehr viele Kompromisse erfordern. Die Frage ist, wie sehr es das BSW darauf anlegt, in die Regierung zu kommen.

Die rechtsextreme Thüringer AfD ist erstmals stärkste Kraft in einem Landtag. Was bedeutet das?

FALTER: Man sollte die bundesweite Bedeutung des AfD-Ergebnisses nicht künstlich aufblähen. Thüringen zählt mit gut 2,1 Millionen Einwohnern zu den fünf kleinsten Bundesländern und hat auch nur ein begrenztes politisches Gewicht im Bund. Für Thüringen selbst ist das aber ein einschneidendes Ergebnis, wenn die AfD ein Drittel oder mehr der Landtagsmandate stellt. Das hat unter anderem auf dem Gebiet der Justiz eine enorme Auswirkung. So entscheidet in Thüringen der Richterwahlausschuss über die Berufung aller Richter auf Lebenszeit mit Zweidrittelmehrheit. Das ist nur ein kleines Beispiel, wie die AfD hier Macht erhalten dürfte.

Was sind die Hauptursachen für den AfD-Erfolg im Osten?

FALTER: Da spielen viele Faktoren zusammen. So gibt es eine tiefe Unzufriedenheit mit der Ampel-Koalition, deren Gesetzesvorhaben gerade in den östlichen Ländern auf sehr viel Unverständnis stoßen. Bei dem niedrigeren Einkommensniveau im Osten treffen beispielsweise hohe Kosten durch das Heizungsgesetz die Menschen noch härter als im Westen. Und es gibt immer noch viele in den östlichen Bundesländern, die sich nicht zuletzt wegen der unterschiedlichen Einkommenssituation als Bürger zweiter Klasse fühlen. So entwickeln sich Zukunftsängste im Osten etwas stärker und werden oft verstärkt durch eine im Wahlkampf von AfD und BSW instrumentalisierte DDR-Nostalgie: Man vergisst sehr viele negative Seiten der Diktatur und erinnert sich lieber an die positiven. Die AfD profitiert von diesem Unmut und ihr Potenzial kann sogar noch größer werden, je nachdem, wie die Lebensverhältnisse sich entwickeln und ob die Unzufriedenheit mit „denen in Berlin“ weiter steigt.

Ist das BSW der andere Gewinner dieser Stimmungslage?

FALTER: Laut Wahlumfragen kommet etwas mehr als die Hälfte der Anhänger des BSW von früheren Linken-Wählern. Sahra Wagenknecht bedient mit ihrem Linkspopulismus erfolgreich bestimmte Vorurteile und Meinungen, die in der Bevölkerung im Osten stärker als im Westen ausgeprägt sind. Beispielsweise einen stärkeren Antiamerikanismus, mehr Verständnis für Russland oder Ängste, dass sich der Ukraine-Konflikt zu einem Flächenbrand ausweiten könnte. Auch ihre Mischung aus linker Sozialpolitik und rechter Migrationspolitik kommt bei vielen Wählern in Ostdeutschland an. Allerdings rührt vieles davon aus der DDR-Geschichte, weshalb Wagenknecht trotz ihres Charismas im Westen kaum so erfolgreich werden wird.

Wird die alte Linkspartei die Abspaltung des BSW überleben?

FALTER: Die Linke ist ziemlich am Ende. Zur Konkurrenz des BSW kommen die internen Dauerkonflikte. Die Linke hat sich inhaltlich unendlich weit weg von ihrer eigentlichen Basis entwickelt. Sie ist keine Arbeiterpartei mehr, sondern eine linke, „woke“ Lifestyle-Partei, deren ursprünglicher Kern bis zur Unkenntlichkeit verschwommen ist.

Welche bundespolitischen Signale gehen den Wahlen in Sachsen und Thüringen aus?

FALTER: Für die Ampel werden das Regieren und der Zusammenhalt noch schwerer werden. In der FDP wird sich nach dem Absturz in das Sammellager der Sonstigen die Panik verstärken und sie wird notgedrungen noch mehr Opposition in der Regierung spielen. Wenn die Wahl in Brandenburg für die Liberalen ähnlich katastrophal ausgeht, dürften sich viele in der Partei ernsthaft überlegen, ob sie aus der Ampel ausscheiden sollen.

Gerät damit auch Bundeskanzler Olaf Scholz unter Druck?

FALTER: Olaf Scholz denkt nicht ans Aufgeben. Er ist sich immer noch sicher, dass er bei der Bundestagswahl im September nächsten Jahres die Nase vorn haben wird. Diese manchmal etwas realitätsferne Selbstgewissheit ist ein besonderer Charakterzug an ihm. Die SPD befindet sich mit Scholz in einer Schicksalsgemeinschaft, in der nichts anderes übrig bleibt, als zusammenzuhalten. Die Sozialdemokraten werden alles unternehmen, um die Koalition bis zum Wahltag zusammenzuhalten, und sie werden dafür auch weitere Kompromisse eingehen.

Die CDU kann hoffen, mit Mario Voigt in Thüringen einen neuen Ministerpräsidenten zu stellen. Was bedeutet das für die Kanzlerkandidatendebatte der Union?

FALTER: Der Ausgang der Wahlen stärkt die Stellung von CDU-Chef Friedrich Merz. Sowohl Mario Vogt als auch Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer stehen eher auf der Merz-Seite. Insgesamt näheren die Ergebnisse die Hoffnungen für die Union, bei der Bundestagswahl 2025 stärker abzuschneiden als gegenwärtig in den Umfragen.

Zur Person Jürgen Falter ist einer der bekanntesten deutschen Politikwissenschaftler und als Wahlforscher aus vielen TV-Sendungen bekannt. Der 80-Jährige forscht an der Johannes Gutenberg-Universität in Mainz.