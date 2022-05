Höchster Wert seit 20 Jahren: Politische Gewalt in Deutschland nimmt stark zu

Die politische Gewalt nimmt in Deutschland zu. Das belegt nun der Jahresbericht für das Jahr 2021, der historische und dramatische Zahlen liefert.

Die politische Gewalt nimmt zu und stellt sich in Deutschland als rasant wachsendes Problem dar. Laut des Jahresberichts des Bundeskriminalamts zu politisch motivierten Gewalt, welcher am Dienstag herausgegeben wurde, sind in der Bundesrepublik so viele Straftaten mit politischem Hintergrund verübt wurden, wie es seit 20 Jahren nicht mehr der Fall war.

Politische Gewalt im Jahr 2021 auf höchstem Stand seit Einführung der Statistik

Im Jahr 2021 wurden über 55.000 Delikte registriert. Das bedeutete einen Anstieg um mehr als 23 Prozent im Vergleich des Vorjahres und den höchsten Stand seit Einführung der jährlichen Statistik im Jahr 2001.

Der starke Anstieg soll laut dem Bundeskriminalamt vor allem mit Straftaten zu tun haben, die weder dem rechten noch dem linken politischen Lager zuzuordnen sind. Demnach handelte es sich um viele Taten, die mit der Corona-Pandemie im Zusammenhang standen. Eine Zuordnung zu gängigen Milieus fällt da oft schwer. Teilweise gab es Hinweise zu rechten oder rechtsextremen Organisationen wie dem III. Weg oder der Partei AfD.

Auch zahlreiche Wahlen, unter anderem die Bundestagswahl, werden als Gründe für die dramatischen Zahlen genannt.

Straftaten aus rechtem Milieu bleiben größtes Problem der politischen Kriminalität

Die Statistik der Kriminalbehörde wurde als eine Art bundesweites Frühwarnsystem eingeführt. Die gesellschaftliche Entwicklung kann so offengelegt werden. Aus dem Bericht geht hervor, dass das größte Problem der politischen Kriminalität in Deutschland Straftaten aus dem rechten Milieu sind und bleiben.

Für das Jahr 2021 weist die Statistik fast 22.000 Straftaten aus dem rechten Milieu aus. Ein linkes Motiv hatten demnach rund 10.000 der Taten. Bei 21.000 der Delikte ist eine Einordnung in ein Milieu nicht eindeutig möglich.

