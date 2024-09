Badegast löst Polizeieinsatz aus

Ein renitenter Badegast hat in Weil am Rhein (Kreis Lörrach) einen Polizeieinsatz ausgelöst und ist festgenommen worden. Zwei Beamte seien dabei leicht verletzt worden, teilte die Polizei mit. Ihren Angaben nach waren am Sonntag in einem Erlebnisbad zwei Familien in Streit geraten. Das Schwimmbadpersonal erteilte darauf einem Mann Hausverbot, dem er nicht nachgekommen sein soll. Als hinzugerufene Polizisten eintrafen, befand sich der Mann zunächst in einem Becken und soll sich geweigert haben, herauszukommen.

Laut Polizei soll die der 42-Jährige aggressiv verhalten haben. Den Angaben soll er sich auch nach Verlassen des Beckens nicht beruhigen lassen und sich widersetzt haben, weshalb ihn die Beamten mit körperlicher Gewalt zu Boden brachten und Pfefferspray einsetzten. Mehrere seiner Familienangehörigen sollen sich eingemischt und versucht haben, die Festnahme zu unterbinden. Nach erheblicher Gegenwehr sei der Mann festgenommen und mit Familienangehörigen zum Revier transportiert worden. Die Polizei hat mehrere Strafverfahren eingeleitet.