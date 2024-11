Bayerns Polizei hat neues Ausbildungszentrum in Freyung

Bayerns Polizei hat im niederbayerischen Freyung ab sofort ein neues Fortbildungs- und Tagungszentrum. Dort sollen pro Jahr Fortbildungen für 4.000 Beamte auf 11.000 Quadratmetern möglich sein - im Endausbau sollen rund 80 Mitarbeiter vor Ort im Einsatz sein.

«Mit zentralen und dezentralen Fortbildungen, Dienstbesprechungen, Workshops und nationalen wie internationalen Fachtagungen wird das neue Fortbildungs- und Tagungszentrum für die bayerische Polizei eine große Rolle spielen. Auch die gesamte Region wird davon profitieren», sagte Innenminister Joachim Herrmann (CSU) bei der offiziellen Eröffnung.

210 Millionen Euro nötig für Generalsanierung des Tagungszentrums

Wie Herrmann erläuterte, können am neuen Fortbildungs- und Tagungszentrum Freyung aber zunächst nur eintägige Veranstaltungen durchgeführt werden. Für eine Ausweitung des Tagungs- und Fortbildungsangebots auf mehrtägige Veranstaltungen und Seminare mit Unterkunfts- und Verpflegungsbetrieb brauche es erst eine umfassende Generalsanierung samt Neubauten, Kostenpunkt dafür seien mehr als 210 Millionen Euro.

Koalitionsstreit verhinderte Verwaltungsgericht in Freyung

Das neue Ausbildungszentrum ist das Ergebnis eines Streits innerhalb der Koalition von CSU und Freien Wählern. Die beiden Regierungsfraktionen im Landtag hatten sich zunächst nicht auf eine Gesetzesänderung einigen können, welche die Kreisstadt zu einem Standort für ein Verwaltungsgericht gemacht hätte. In der Folge kündigte Herrmann an, dass stattdessen besagtes Ausbildungszentrum für die Polizei entstehen solle.

Bayerns Polizei sei aufgrund des großen Personalzuwachses auf zusätzlichen Aus- und Fortbildungskapazitäten angewiesen, betonte Herrmann. Auch in den kommenden Jahren werde mit hohen Einstellungszahlen und darauf aufbauend mit einem großen Bedarf an Fortbildungen, Fachtagungen und Workshops gerechnet. Das Fortbildungsinstitut der bayerischen Polizei in Ainring mit seiner bislang einzigen Außenstelle, der Zentralen Diensthundeschule in Herzogau, habe angesichts der steigenden Personalzahlen die Kapazitätsgrenze erreicht.